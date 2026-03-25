FIFA lanza a la venta las últimas entradas para el Mundial 2026 y podría romper un récord La entidad pondrá a disposición los tickets remanentes y buscará superar una marca histórica para la competencia en Estados Unidos, México y Canadá. Los fanáticos podrán adquirirlas en el sitio oficial por orden de solicitud. Por + Seguir en







Algunos hinchas argentinos esperan la última tanda de entradas. Redes sociales

Por la alta demanda, la venta de entradas para el Mundial 2026 es tema de conversación desde el lanzamiento de la primera tanda de tickets. El próximo miércoles 1 de abril abrirá la fase final por selección aleatoria que permite el acceso a localidades adicionales, y los usuarios que quieran comprar deberán ingresar a la plataforma de FIFA.

Esta cuarta y última etapa oficial habilita al público general a comprar los boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Los simpatizantes tendrán la posibilidad de elegir asientos específicos en el mapa o utilizar la función de reserva automática, y la confirmación llegará de forma inmediata tras completar el pago correspondiente.

Los titulares de los tickets comprados previamente podrán revisar sus ubicaciones asignadas en la cuenta personal desde el primer día de abril. La organización recomienda visitar el portal de manera periódica ante la posible aparición de nuevos remanentes.

El Mercado de Intercambio/Reventa oficial funcionará nuevamente a partir del jueves 2 de abril para aquellos usuarios que cumplan los requisitos establecidos. Esta herramienta protege a los aficionados de operaciones no válidas o ventas fraudulentas en sitios externos. El sistema, que ya se encuentra activo, garantiza un entorno seguro para quienes decidan desprenderse de sus entradas.

Los polémicos valores de las entradas para el Mundial 2026 y la marca que buscarán romper La agrupación Football Supporters Europe calificó la estrategia de precios de la FIFA como una "traición monumental" y criticó, principalmente, el uso de la tarifa dinámica, que se ajusta de acuerdo a la demanda. Los valores oscilan entre u$s140 para la fase de grupos y u$s8.680 para la gran final.