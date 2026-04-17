17 de abril de 2026 Inicio
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Los celos de Cristiano Ronaldo: dejó de seguir a una estrella mundial que elogió a Lionel Messi

El delantero reaccionó rápidamente luego de escuchar los dichos de un deportista a favor del astro argentino.

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Cristiano Ronaldo se enojó con una figura del fútbol inglés.

Cristiano Ronaldo se enojó con una figura del fútbol inglés.

@cristiano

El delantero Cristiano Ronaldo se enojó con una estrella de fútbol mundial que eligió a Lionel Messi y tuvo comentarios irónicos respecto a su persona. Por ese motivo, utilizó su celular para descargar broncas y lo dejó de seguir. ¿De quién se trata?

 La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los Tiburones Azules aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.
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El exjugador que habló sobre los dos referentes del fútbol mundial es Gary Lineker, el inglés que hoy se desarrolla como comentarista y opinó como cada vez que le toca: que Messi siempre es mejor.

“A Cristiano Ronaldo no le caigo muy bien. No lo hice enojar con nada de lo que dije sobre él. Simplemente estoy siendo honesto y creo que Messi es, en general, mejor futbolista. Me dejó de seguir en Instagram. Ya lo superaré”, indicó Lineker en el podcast The rest is football.

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Y agregó: “Siempre me caerá bien Ronaldo. Lo he visto muchas veces. Sé que está un poco enfadado conmigo, pero no pasa nada”. De este modo, el portugués dejó en claro los celos que todavía le tiene al campeón del Mundial 2022.

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