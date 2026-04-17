17 de abril de 2026 Inicio
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La interna del Gobierno se trasladó a las redes sociales: fuerte cruce entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan

La diputada le reprochó al influencer libertario la falta de apoyo al Gobierno, en medio de denuncias y luego de que la Justicia citara a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra el legislador Sebastián Pareja. “No tenés potestad para echar a nadie”, señaló.

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Lilia Lemoine vs Daniel "Gordo" Dan. 

La interna desatada en el corazón de La Libertad Avanza ya no cruje solo en Balcarce 50 y ahora se trasladó a las redes sociales, donde la diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", protagonizaron un fuerte cruce en medio de denuncias y luego de que la Justicia citara a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra el legislador oficialista Sebastián Pareja.

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El integrante de Las Fuerzas del Cielo, ligado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, le recordó a Lemoine que no tiene “potestad para echar a nadie” del espacio, luego de que le dijera un usuario de la red social que deje de seguir a Javier Milei sino apoyaba al armador político bonaerense.

"Bancaste a (Victoria) Villarruel y a (Verónica) Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé", le respondió tajantemente Lemoine.

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En la escalada discursiva, el influencer le contestó: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó".

"Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás", sentenció.

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