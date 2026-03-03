Cristiano Ronaldo habría escapado de Arabia Saudita en medio de los bombardeos de Irán El futbolista y su familia se habrían trasladado a Madrid a bordo de su avión privado. La repentina decisión estaría ligada a los ataques a la embajada de Estados Unidos en Riad. Por + Seguir en







El portugués se habría escapado de Arabia por la situación en Medio Oriente. Redes Sociales

Cristiano Ronaldo habría abandonado Arabia Saudita junto a su familia en un vuelo privado con destino a Madrid, en un contexto marcado por los bombardeos iraníes contra la Embajada de Estados Unidos.

El futbolista, actual figura de Al-Nassr, vive en Riad desde enero de 2023, cuando firmó contrato con el club saudí. Sin embargo, el reciente ataque con drones contra la sede diplomática estadounidense, situada en una zona cercana a su vivienda, habría acelerado la decisión de salir del país ante el escenario de creciente inestabilidad por los ataques en Medio Oriente.

vuelo cristiano ronaldo De acuerdo con registros de plataformas de seguimiento aéreo, un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras un vuelo de casi siete horas. El trayecto incluyó el sobrevuelo de Egipto y el mar Mediterráneo antes de arribar a suelo español.

La aeronave señalada es un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7, distintivo que suele acompañar los traslados del astro portugués. Por el momento no se confirmó que la identidad de los pasajeros.