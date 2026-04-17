Mariano Closs va a relatar a la Selección argentina en el Mundial 2026: dónde verlo El relator confirmó que un canal se suma a las transmisiones para los partidos del equipo de Lionel Scaloni. Además, estará al frente en encuentros destacados del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por + Seguir en







Closs relatará a la Selección argentina. Redes sociales

El relator Mariano Closs confirmó que será uno de los relatores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 porque, a dos meses del inicio, ESPN compró los derechos y lo transmitirá por el canal, pero también por Disney + en su plan Premium.

La noticia se confirmó durante el pase entre los programas centrales del mediodía del canal deportivo entre F12 y F90, el cual conducen Closs y Sebastián Pollo Vignolo, respectivamente. Fueron los encargados de revelar que serán los partidos más destacados los que mostrarán y los de la Selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2045171618159161586&partner=&hide_thread=false MARIANO CLOSS ESTÁ CONFIRMANDO QUE ESPN VA A PASAR EL MUNDIAL CON SUS RELATOS EN ARGENTINA



Probablemente la mejor noticia del día, se festeja en el obelisco pic.twitter.com/J6QmCNRT2H — SpiderCARP (@SpiderCarp23) April 17, 2026 Esto indica que, además de DirecTV Sports y de la retransmisión que tendrá la TV Pública, ESPN en su plan Premium tomará la posta y se sumará la plataforma Disney +, pero será la misma con plan Premium, a través de la cual también se emite la Fórmula 1.