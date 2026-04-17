17 de abril de 2026 Inicio
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Mariano Closs va a relatar a la Selección argentina en el Mundial 2026: dónde verlo

El relator confirmó que un canal se suma a las transmisiones para los partidos del equipo de Lionel Scaloni. Además, estará al frente en encuentros destacados del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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Closs relatará a la Selección argentina.

Closs relatará a la Selección argentina.

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El relator Mariano Closs confirmó que será uno de los relatores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 porque, a dos meses del inicio, ESPN compró los derechos y lo transmitirá por el canal, pero también por Disney + en su plan Premium.

 La selección de Cabo Verde ha hecho historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo para la edición de 2026. Los Tiburones Azules aseguraron su lugar tras finalizar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando a potencias como Camerún.
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La noticia se confirmó durante el pase entre los programas centrales del mediodía del canal deportivo entre F12 y F90, el cual conducen Closs y Sebastián Pollo Vignolo, respectivamente. Fueron los encargados de revelar que serán los partidos más destacados los que mostrarán y los de la Selección argentina.

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Esto indica que, además de DirecTV Sports y de la retransmisión que tendrá la TV Pública, ESPN en su plan Premium tomará la posta y se sumará la plataforma Disney +, pero será la misma con plan Premium, a través de la cual también se emite la Fórmula 1.

Closs estará acompañado de Diego Latorre, como en cada transmisión de los partidos del torneo Apertura, pero también se sumaría el Pollo Vignolo junto a su comentarista Gustavo López. Resta saber cuáles son los encuentros que emitirán, además de los que corresponden al equipo de Lionel Scaloni.

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