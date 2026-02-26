26 de febrero de 2026 Inicio
Cristiano Ronaldo compró acciones de un club de España: "Vamos con todo"

El delantero se quedó con el 25% de un equipo de la Segunda División española. La operación la realizó a través de CR7 Sports Investments, una filial con la que el futbolista gestiona sus negocios e inversiones.

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo", aseguró

En su faceta empresarial, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo compró el 25 % de las acciones de la Unión Deportiva Almería, conjunto de la Segunda División de España y que actualmente se posiciona tercero en la tabla.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, el club español fue quien confirmó la inversión del actual delantero de Al-Nassr de Arabia Saudita. “Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group”, señalaron.

En el mismo, explicaron que la operación se hizo a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, una filial con la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones. “Siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués”, destacaron.

“Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, agregó el presidente.

Las palabras de Cristiano Ronaldo tras la inversión en Almería

En el mismo comunicado que publicó el club Almería confirmando la operación, publicaron las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien explicó que dicha decisión la tomó porque “hace tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego”.

“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, agregó.

Por su parte, el propio jugador replicó en sus redes sociales la publicación del club español que celebró la operación. “Vamos con todo”, indicó en su cuenta de Instagram.

