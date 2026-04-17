Claudio Úbeda analiza un inesperado cambio en Boca, a pocas horas del Superclásico ante River El director técnico todavía no definió el equipo para el partido del domingo en el estadio Monumental. Además del cambio obligado por la lesión de Agustín Marchesín, el Sifón piensa otra variante. Por + Seguir en







Úbeda piensa un cambio para el domingo ante River, además de Marchesín.

En la previa del Superclásico del domingo, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, analiza una variante para enfrentar a River, además del cambio obligado en el arco por la lesión de Agustín Marchesín, y tiene que ver con la zona defensiva.

El análisis que realiza el cuerpo técnico es el ingreso de Nicolás Figal en el sector lateral derecho en el lugar de Marcelo Weigandt. El defensor comenzó su carrera en esa posición y en Boca ya lo había hecho en un partido frente a River en Córdoba.

De este modo, Boca tendría una línea defensiva más fuerte, pero resignaría ataque por la banda derecha. El resto del equipo se mantendría similar al equipo que venció a Barcelona de Ecuador por la fase de grupos en la Copa Libertadores, con excepción del arco.

Nicolás Figal Boca Además, como Marchesín sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha, Leandro Brey será titular por primera vez en un Superclásico en primera división. Su estadística marca que tiene 33 partidos con la camiseta de Boca, de los cuales 26 fueron titular y 7 desde el banco de suplentes.

Registra 21 victorias, 8 empates y 4 derrotas. En total, recibió 23 goles. En cuanto a los clásicos, todos fueron en la bombonera y se llevó la victoria en tres de ellos, con un empate 0 a 0 contra San Lorenzo. En esos 4 partidos recibió cuatro goles.