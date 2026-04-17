Chubut: descubrieron a un dinosaurio que vivió hace 155 millones de años en la Patagonia Los investigadores lo bautizaron como Bicharracosaurus dionidei, forma parte de la familia de los Brachiosauridae, herbívoros cuyos cuellos medían unos 15 metros de largo y pesaba cerca de 20 toneladas. Por + Seguir en







El trabajo fue realizado por paleontólogos de Argentina y Alemania.

Paleontólogos argentinos y alemanes descubrieron una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 155 millones de años en la Patagonia. Los investigadores lo bautizaron como Bicharracosaurus dionidei, forma parte de la familia de los Brachiosauridae, herbívoros cuyos cuellos medían unos 15 metros de largo y pesaba cerca de 20 toneladas.

Equipo internacional encontró los restos fósiles de un tipo de dinosaurio saurópodo herbívoro de cuello largo que vivió en el Jurásico superior.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MEF (@mefpatagonia) "De este nuevo dinosaurio encontramos gran parte de la columna vertebral aproximadamente la mitad del cuello toda la parte de la espalda dorsal parte del sacro y algunas vértebras de la cola. Medía entre 15 y 20 metros de largo, y estaría pesando alrededor de 12 a 15 toneladas", explicó José Luis Carballido, CONICET-MEF (Museo Paleontológico Egidio Feruglio).

El hallazgo fue posible gracias a Dionide Mesa, un poblador rural que dio aviso a los paleontólogos sobre lo que había encontrado: "Hay huesos grandes, pedacito chico yo le digo bicharraco", aseguró entre risas Mesa en diálogo con MEF.

"Bicharracosaurus no es solo una especie que aporta información sobre la diversidad de herbívoros durante el Jurásico de Patagonia, sino que también nos permite conocer mejor la evolución temprana de un grupo que más tarde daría lugar a Tiranosaurios gigantes como Patagontitan", expresaron desde el museo.

En esa línea, uno de los expertos del equipo de Alemania, Oliver Rauhut afirmó para una nota de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich la importancia de este ejemplar: "Nuestro conocimiento sobre la evolución de los saurópodos del Jurásico Superior se ha basado hasta ahora casi exclusivamente en numerosos hallazgos fósiles de Norteamérica y otros yacimientos del hemisferio norte. Durante mucho tiempo, solo existía un yacimiento significativo en los continentes australes, en Tanzania. El yacimiento fósil de la provincia argentina de Chubut, de donde procede Bicharracosaurus dionidei , nos proporciona un importante material comparativo que nos permite complementar y reevaluar continuamente nuestra comprensión de la historia evolutiva de estos animales, especialmente en el hemisferio sur”,