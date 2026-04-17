Mundial 2026: se filtraron los artistas que estarán en el show de la final Se espera que la nueva edición de la cita mundialista rompa récords de audiencia, con más de 6.000 millones de espectadores en todo el mundo. Por + Seguir en







La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio de 2026 en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La final del Mundial 2026 tendrá, por primera vez, un espectáculo de medio tiempo de 30 minutos al estilo Super Bowl. El evento será producido por Global Citizen y contará con la curaduría creativa de Chris Martin, líder de Coldplay. Gianni Infantino confirmó que habrá varios artistas internacionales en escena. El show buscará generar conciencia sobre el acceso a la educación y el deporte para niños en situación de vulnerabilidad. La expectativa por la Copa Mundial 2026 en América del Norte, que comenzará el próximo 11 de junio, escala cada vez más. A medida que se acerca la fecha de inicio de la próxima cita mundialista, nueva información sobre el evento sale a la luz.

En el marco de la cumbre Semafor World Economy 2026 celebrada en Washington, se reveló que la definición del torneo no solo será recordada por lo que suceda en el campo de juego, sino por un despliegue artístico que romperá con todos los esquemas tradicionales del fútbol.

gianni infantino Gianni Infantino reveló información sobre el evento en la final de la Copa del Mundo 2026. Por primera vez en la historia de la competencia, la final contará con un show de medio tiempo extendido a 30 minutos, emulando el formato del Super Bowl pero a escala global. Este megaevento será el resultado de una alianza estratégica entre la FIFA y la organización Global Citizen, contando además con la curaduría y el apoyo creativo de Chris Martin, el líder de Coldplay.

Quiénes son los artistas que van a estar en la final del Mundial 2026 Si bien el hermetismo rodea los nombres propios, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó en claro que la apuesta será ambiciosa y contará con un elenco variado de figuras internacionales. Al ser consultado sobre quiénes subirán al escenario, fue contundente: "Aún no puedo decirles qué artistas actuarán, pero no es uno, son más de uno. Y será el más grande del mundo. Será fantástico", se limitó a responder, dejando a miles de curiosos con la duda.

El objetivo de esta producción, según informaron desde Global Citizen, es trascender lo deportivo. La idea es convertir esos 30 minutos en una plataforma de concienciación social, enfocada principalmente en garantizar el acceso a la educación y el deporte para las infancias más vulnerables del planeta.

La magnitud del evento es abrumadora: se estima que la Copa del Mundo generará un impacto económico superior a los 80 mil millones de dólares y será seguida por más de 6 mil millones de espectadores en todo el globo. Desde la producción señalaron que esta edición promete ser el acontecimiento deportivo con mayor audiencia de la historia. Por este motivo, el compromiso de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) será montar una exhibición que deje un beneficio duradero tanto en el fútbol de base como en las comunidades locales, demostrando que un Mundial va mucho más allá del fútbol.