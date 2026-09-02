Los campeones del 86 se reencontraron con Bilardo: una visita cargada de emoción y recuerdos Oscar Ruggeri, Carlos "Chino" Tapia, Sergio Batista y Ricardo Giusti sorprendieron al Doctor y lo visitaron en su casa en el barrio porteño de Caballito. "Visitando al maestro", expresó el Gringo en sus redes. Por Agregar C5N en









Algunos campeones del mundo del 86 visitaron al Doctor.

La relación de infinito amor entre los campeones del mundo de 1986 de la Selección Argentina y su histórico director técnico, Carlos Salvador Bilardo, sumó un nuevo capítulo este miércoles. Parte del emblemático plantel que alcanzó la gloria máxima en México se reunió nuevamente con el Doctor para compartir una tarde llena de anécdotas, mates y recuerdos.

El encargado de hacer pública la intimidad del reencuentro fue Ricardo "El Gringo" Giusti. A través de su cuenta oficial de Instagram, el exmediocampista compartió una tierna postal grupal bajo la afectuosa frase: "Visitando al maestro". En la fotografía, que rápidamente despertó la nostalgia de los hinchas, se puede ver a Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Carlos Tapia sonrientes, rodeando al querido Narigón, quien ocupa el centro de la escena en la comodidad de su hogar.

Esta conmovedora imagen representa la primera visita pública que recibe Bilardo por parte de sus exdirigidos desde la celebración de su cumpleaños número 88, el pasado 16 de marzo. En aquella oportunidad, el festejo en su domicilio contó con la presencia de su núcleo familiar más cercano, Ruggeri, Giusti y Jorge Burruchaga, a quienes se les sumó Claudia Villafañe asistiendo en representación de Diego Armando Maradona.

@gringo_giusti En 2018, el Doctor fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas mayores y ancianos. Este exceso provoca que los ventrículos se dilaten, generando presión dentro del cráneo y causando diversas complicaciones neurológicas. Por lo avanzado de su enfermedad, Carlos tiene problemas para reconocer a la gente que lo va a ver.

El exentrenador suele recibir visitas, como muestras de cariño y agradecimiento a raíz de su deteriorada salud. Los encuentros con exjugadores de su paso por la Selección como Pumpido, el Cabezón Lemme, Garré, Ruggeri, el Checho Batista, Burruchaga y Olarticoechea son una constante.