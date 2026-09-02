2 de septiembre de 2026 Inicio
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Los campeones del 86 se reencontraron con Bilardo: una visita cargada de emoción y recuerdos

Oscar Ruggeri, Carlos "Chino" Tapia, Sergio Batista y Ricardo Giusti sorprendieron al Doctor y lo visitaron en su casa en el barrio porteño de Caballito. "Visitando al maestro", expresó el Gringo en sus redes.

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Algunos campeones del mundo del 86 visitaron al Doctor.

Algunos campeones del mundo del 86 visitaron al Doctor.

La relación de infinito amor entre los campeones del mundo de 1986 de la Selección Argentina y su histórico director técnico, Carlos Salvador Bilardo, sumó un nuevo capítulo este miércoles. Parte del emblemático plantel que alcanzó la gloria máxima en México se reunió nuevamente con el Doctor para compartir una tarde llena de anécdotas, mates y recuerdos.

Carlos Salvador Bilardo tiene 88 años y sufre el síndrome de Hakim-Adams.
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El encargado de hacer pública la intimidad del reencuentro fue Ricardo "El Gringo" Giusti. A través de su cuenta oficial de Instagram, el exmediocampista compartió una tierna postal grupal bajo la afectuosa frase: "Visitando al maestro". En la fotografía, que rápidamente despertó la nostalgia de los hinchas, se puede ver a Oscar Ruggeri, Sergio Batista y Carlos Tapia sonrientes, rodeando al querido Narigón, quien ocupa el centro de la escena en la comodidad de su hogar.

En 2018, el Doctor fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas mayores y ancianos. Este exceso provoca que los ventrículos se dilaten, generando presión dentro del cráneo y causando diversas complicaciones neurológicas. Por lo avanzado de su enfermedad, Carlos tiene problemas para reconocer a la gente que lo va a ver.

El exentrenador suele recibir visitas, como muestras de cariño y agradecimiento a raíz de su deteriorada salud. Los encuentros con exjugadores de su paso por la Selección como Pumpido, el Cabezón Lemme, Garré, Ruggeri, el Checho Batista, Burruchaga y Olarticoechea son una constante.

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