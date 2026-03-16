Carlos Salvador Bilardo cumplió 88 años y lo celebró junto a los excampeones del Mundo El técnico campeón del mundo celebró con un encuentro íntimo junto a su familia y varios integrantes de la histórica selección del ’86. Entre los presentes también se destacó la participación de Claudia Villafañe. + Seguir en







El doctor cumplió 88 años y lo festejó junto los ex campeones del Mundial 86 y Claudia Villafañe. Redes sociales

Carlos Salvador Bilardo celebró sus 88 años este lunes 16 de marzo con un encuentro íntimo en su hogar junto a los excampeones del Mundial 86. Entre los invitados se destacaron Claudia Villafañe, Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, junto a otros allegados que compartieron el festejo.

El entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en México ’86 atraviesa un delicado momento de salud, tema que su familia mantiene bajo estricto hermetismo. Fue Oscar Ruggeri quien compartió las primeras imágenes del festejo por los 88 años de Bilardo, acompañadas de un emotivo mensaje: “Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oscar Alfredo Ruggeri (@ruggeri86oficial) Bilardo lucha contra el síndrome de Hakim-Adams desde el 2017, una enfermedad también llamado hidrocefalia normotensiva del adulto que es una acumulación crónica de líquido en los ventrículos cerebrales que se manifiesta con tres síntomas principales: dificultad para caminar, deterioro cognitivo y pérdida de control urinario. Es más frecuente en mayores de 60 años y suele confundirse con enfermedades como Alzheimer o Parkinson, aunque tiene tratamiento mediante la colocación de una válvula de derivación.

El ex entrenador de la Selección argentina estuvo en una primera instancia internado en una clínica especializada, pero desde hace años reside en un departamento al cuidado de su familia y personal de salud.