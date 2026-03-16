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Carlos Salvador Bilardo cumplió 88 años y lo celebró junto a los excampeones del Mundo

El técnico campeón del mundo celebró con un encuentro íntimo junto a su familia y varios integrantes de la histórica selección del ’86. Entre los presentes también se destacó la participación de Claudia Villafañe.

El doctor cumplió 88 años y lo festejó junto los ex campeones del Mundial 86 y Claudia Villafañe. 

El doctor cumplió 88 años y lo festejó junto los ex campeones del Mundial 86 y Claudia Villafañe. 

Redes sociales

Carlos Salvador Bilardo celebró sus 88 años este lunes 16 de marzo con un encuentro íntimo en su hogar junto a los excampeones del Mundial 86. Entre los invitados se destacaron Claudia Villafañe, Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, junto a otros allegados que compartieron el festejo.

Gritos, reproches y ninguneos entre las participantes más fuertes de la casa. 
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El entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en México ’86 atraviesa un delicado momento de salud, tema que su familia mantiene bajo estricto hermetismo. Fue Oscar Ruggeri quien compartió las primeras imágenes del festejo por los 88 años de Bilardo, acompañadas de un emotivo mensaje: “Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”.

Bilardo lucha contra el síndrome de Hakim-Adams desde el 2017, una enfermedad también llamado hidrocefalia normotensiva del adulto que es una acumulación crónica de líquido en los ventrículos cerebrales que se manifiesta con tres síntomas principales: dificultad para caminar, deterioro cognitivo y pérdida de control urinario. Es más frecuente en mayores de 60 años y suele confundirse con enfermedades como Alzheimer o Parkinson, aunque tiene tratamiento mediante la colocación de una válvula de derivación.

El ex entrenador de la Selección argentina estuvo en una primera instancia internado en una clínica especializada, pero desde hace años reside en un departamento al cuidado de su familia y personal de salud.

Carlos Bilardo Lionel Messi

Las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto para el “Doctor Bidón”, celebrando los 88 años de uno de los entrenadores más emblemáticos que tuvo la Selección argentina. Médico de formación y técnico obsesivo por el detalle, Bilardo llevó su rigurosidad científica al fútbol, con un estilo austero y una inteligencia estratégica que puso siempre al servicio de la victoria. Su legado no solo se mide en títulos, sino también en la pasión con la que defendió la camiseta albiceleste y en la huella que dejó en generaciones de jugadores y aficionados.

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