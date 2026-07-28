Carlos Salvador Bilardo tendrá su propia película documental Una productora de España filma un proyecto audiovisual centrado en la huella imborrable que dejó el "Narigón" en el club Sevilla durante la temporada 1992-93. Por Agregar C5N en









Bilardo junto a Maradona en Sevilla.

La figura de Carlos Salvador Bilardo vuelve al centro de la escena a través de un documental sobre su paso por el Sevilla FC de España. La productora Brava Productions ya registra las primeras imágenes para mostrar el impacto del entrenador argentino en la temporada 1992-93.

La familia del histórico técnico participa de forma activa en el proyecto. Los equipos de cámaras ya trabajan en Argentina y Sevilla, con planes de recorrer otros puntos de Europa para explorar a fondo la trayectoria del prócer del fútbol y su legado en el club andaluz.

El material toma como base principal el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), escrito por el periodista Roberto Arrocha. Esta obra literaria rescata anécdotas, curiosidades y muchas historias del campeón del mundo en su aventura europea.

El club Sevilla apoya la iniciativa de manera oficial y facilita el ingreso a lugares clave. El equipo de grabación filma en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y en otros espacios donde Bilardo pasaba sus días.