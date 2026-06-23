"Mira a Messi y se ríe": revelaron cómo vive Carlos Bilardo los partidos del Mundial 2026 El exentrenador de la Selección argentina, campeón del mundo en México '86 y subcampeón en Italia '90, sigue los partidos a pesar de su delicado estado de salud, según contó su hermano Jorge. Por Agregar C5N en









Carlos Salvador Bilardo tiene 88 años y sufre el síndrome de Hakim-Adams. Redes sociales

El exentrenador de la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo mira los partidos del Mundial 2026 y celebra con sonrisas el desempeño de Lionel Messi, según relató este martes su hermano Jorge en una entrevista radial.

Durante una charla en el programa Súper Deportivo Radio, el familiar del "Doctor" describió la forma en que el ícono de Estudiantes de La Plata disfruta del actual certamen. "Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'", aseguró.

El exdirector técnico de 88 años atraviesa un delicado estado de salud a causa del síndrome de Hakim-Adams, una afección neurológica diagnosticada en 2017. Sin embargo, mantiene su atención sobre el capitán argentino, con quien compartió el ciclo mundialista en Sudáfrica 2010.

Sobre las emociones del anfitrión frente a la pantalla, el entrevistado imaginó un posible reencuentro presencial entre el estratega y el diez. "El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía. Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates", describió sobre los festejos ante los triunfos sobre Argelia y Austria.

@jburruchaga Respecto al cuadro clínico actual, Jorge reconoció las dificultades para mantener un diálogo fluido con el exentrenador. "Está en una situación en la que vos le decís '¿cómo están los jugadores?' y te responde 'sí, están bien' y nada más. Todo así, muy corto o no responde. Está bravo ahora. Hace tres o cuatro años que está bravo", confesó.

Finalmente, el familiar contó cómo asimiló los fallecimientos de Diego Maradona y de Miguel Ángel Russo. "Lo de Diego se dio cuenta, porque hay muchas banderas, y preguntó: '¿Qué pasa que hay tantas banderas de Diego?'. Ahí le dijimos que falleció", relató, para luego agregar que con la partida de Russo "medio que lagrimeó ahí un poquito, porque él lo quería mucho".