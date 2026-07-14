Mundial 2026: Oscar Ruggeri y su insólita apuesta con un exjugador inglés de cara a la semifinal En la previa del partido de la Selección argentina ante Inglaterra, el excampeón mundial de México 86 desafió en vivo a su exrival Gary Stevens. ¿Qué tendrá que hacer si la Scaloneta gana y pasa a la final? Por Agregar C5N en









Ruggeri puso en juego una camiseta del 86 con un exrival de Inglaterra. Redes sociales

La expectativa por el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 generó otro momento épico al aire cuando el campeón del mundo Oscar Ruggeri apostó una camiseta de México 86 con un exjugador inglés que disputó el histórico encuentro en el Estadio Azteca.

El episodio, que ocurrió durante una videollamada de "El Cabezón" con Gary Stevens, se hizo viral en redes: el argentino le propuso que, si la Selección argentina gana el encuentro de este miércoles, el británico tendrá que devolver la camiseta que intercambiaron en aquel partido.

Stevens aceptó el reto y selló el acuerdo con una sonrisa frente a las cámaras de ESPN. El momento más divertido fue cuando los periodistas compañeros del campeón mundial, ahora en modo comentarista, se rieron por las dificultades para hablar en inglés que maneja el exfutbolista. "Yo no hablo inglés, pero él tampoco habla español. Siempre nos exigen a nosotros", se quejó Ruggeri.

“Si mañana Argentina le gana a Inglaterra te da tu camiseta… 10 lucas verdes eh” - Ruggeri y Vignolo estuvieron en videollamada con Gary Stevens, jugador que disputó el Argentina vs. Inglaterra de 1986 y se llevó la camiseta del ‘cabezon’ https://t.co/RmmQRnFzFc pic.twitter.com/7M59A1tv6R — PaseClave (@paseclave__) July 14, 2026 El exjugador del seleccionado argentino tiene una fe ciega en el entrenador Lionel Scaloni y en el equipo que lidera Lionel Messi. Contrario a lo que opinó el DT en conferencia de prensa, cuando afirmó que "sería una locura decir que es más que un partido", el exentrenador de San Lorenzo e Independiente le puso picante al encuentro con Inglaterra.

Argentina ganó la Copa del Mundo de México 86 de forma invicta, con Diego Maradona como capitán del equipo. El seleccionado derrotó a Alemania Federal por 3 a 2 en la final del Estadio Azteca. Maradona fue la gran figura, anotando el famoso "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios" ante Inglaterra en cuartos.