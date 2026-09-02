El mundo del deporte atraviesa una profunda consternación tras confirmarse la repentina partida física de una joven promesa del fútbol a una edad sumamente prematura. El futbolista Roland Mawuli, también conocido como Roland Mawuli Amuzu, murió el martes 1 de septiembre a tan solo 22 años de edad.

La dolorosa novedad fue difundida de manera oficial mediante un comunicado emitido por el GH Ciudad de Calasparra, un club de fútbol de España que pertenece a la ciudad de Calasparra , situada en el noroeste de la Región de Murcia y que milita en la categoría Preferente Autonómica de la Región de Murcia.

Allí se desempeñaba profesionalmente el jugador oriundo de Ghana , África , por el que algunos periodistas de la región apuntaban dotes prometedores. Ahora, ante este escenario desolador, los portavoces del club manifestaron un profundo desconsuelo institucional a través de sus canales digitales de comunicación.

Las muestras de solidaridad no tardaron en multiplicarse a lo largo del territorio europeo, lo que evidenció el cariño genuino que cosechaba el deportista en los campos de juego de la región. Diversas entidades deportivas expresaron públicamente su más sincero pésame, acompañando en el dolor a los familiares y círculos más íntimos del jugador afectado.

Hasta el momento, las autoridades del club y los voceros allegados han mantenido absoluta reserva, sin divulgar precisiones médicas oficiales sobre los motivos del trágico deceso. Mientras tanto, la comunidad deportiva continúa rindiendo tributo a su memoria y recordando su paso por los planteles formativos.

Quién era Roland Mawuli

Roland Mawuli era un talentoso futbolista de 22 años nacido en Ghana que se desempeñaba con destacada entrega dentro de la Preferente murciana en el fútbol español. Su repentino fallecimiento dejó un vacío irremplazable en el plantel, donde era profundamente valorado tanto por sus condiciones técnicas como por su calidad humana diaria en los entrenamientos.

Desde la entidad oficial del GH Seguridad Calasparra C.F. expresaron el desconsuelo generalizado mediante un mensaje textual que conmovió a los aficionados en las redes sociales: "Hoy no tenemos ni palabras para describir cómo nos sentimos. Ayer falleció uno de los nuestros, Roland, un gran compañero al que siempre recordaremos con la sonrisa en su rostro. No te olvidaremos, vuela alto, amigo, y descansa en paz".

Su trayectoria deportiva en el fútbol español incluyó pasos importantes en las divisiones formativas y juveniles, destacándose previamente en clubes como el Real Murcia U19 y el Trival Valderas U19. Desde la cuenta oficial de la Cantera Grana remarcaron este sentimiento con un comunicado institucional: "Desde la Cantera Grana queremos transmitir nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de Roland Mawuli, ex jugador del fútbol base del club".

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La partida del joven delantero ha enlutado por completo a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, provocando que múltiples planteles colegas se sumen a las condolencias.