"El mejor de todos": la emotiva visita de los campeones del '86 a Carlos Bilardo

Cuatro campeones del mundo con la Selección argentina en 1986 sorprendieron al exentrenador Carlos Salvador Bilardo, en su casa de Caballito, en una emotiva visita que emocionó a todos: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti se hicieron presentes en un encuentro entre leyendas.

El Cabezón posteó un emotivo texto por el exentrenador de La Albiceleste, de 87 años. "Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas", comenzó.

Ruggeri culminó su emotiva dedicatoria con una despedida para el director técnico que los llevó a tocar la gloria con la Selección argentina en el 86: "Nos educó y mostró el camino para llegar a la Gloria Eterna. Simplemente gracias por todo, Carlos querido".

En 2018, el Doctor fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas mayores y ancianos. Este exceso provoca que los ventrículos se dilaten, generando presión dentro del cráneo y causando diversas complicaciones neurológicas. Por lo avanzado de su enfermedad, Carlos tiene problemas para reconocer a la gente que lo va a ver.

El exentrenador suele recibir visitas, como muestras de cariño y agradecimiento a raíz de su deteriorada salud. Los encuentros con exjugadores de su paso por la Selección como Pumpido, el Cabezón Lemme, Garré, Ruggeri, el Checho Batista, Burruchaga y Olarticoechea son una constante.

