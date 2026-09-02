Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

La partida prematura de una actriz sacudió al mundo juvenil tras la muerte de una reconocida figura de Disney Channel. La noticia, confirmada por su familia el 1 de septiembre, generó conmoción entre seguidores y colegas. La actriz, recordada por su papel en la saga Zombies, deja un vacío en la pantalla y en la memoria de quienes crecieron con sus personajes.
Se trata de la actriz Carla Jeffery, recordada por su papel de Bree en la saga Zombies que falleció a los 33 años el martes. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de su partida. “Durante más de dos décadas tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer vibrante y talentosa, cuya sonrisa iluminaba cualquier lugar”, expresó su agencia Alexanders Talent Management en el comunicado oficial.
A su vez, la agencia que representaba a la actriz pidió resguardo y consideración hacia sus seres queridos en medio del duelo. En el comunicado destacaron que Jeffery supo contagiar entusiasmo, frescura y un espíritu radiante que conquistó audiencias en distintos rincones del mundo.
Carla Jeffery no solo brilló en la saga Zombies de Disney Channel, su carrera incluyó papeles en cine y televisión desde muy joven, con participaciones en series como Good Luck Charlie, Shake It Up! y American Vandal, además de su debut en la película Phat Girlz (2006).
La trayectoria de Carla Jeffery
La actriz estadounidense nacida en Houston y reconocida por su papel de Bree en la saga Zombies, murió a los 33 años el 1 de septiembre, según confirmó su agencia de representación.
Jeffery inició su carrera en cine con Phat Girlz (2006), y pronto se abrió camino en televisión con participaciones en Curb Your Enthusiasm y Southland. Su vínculo con Disney Channel la convirtió en referente para el público adolescente, con apariciones en Good Luck Charlie, Shake It Up! y Best Friends Whenever.
En 2018 llegó su papel más recordado: Bree, la animadora de Seabrook High y amiga de Addison en la saga Zombies, que se extendió con secuelas en 2020 y 2022, además de la serie animada estrenada en 2023. Su interpretación consolidó su lugar en la pantalla juvenil y le dio proyección internacional.