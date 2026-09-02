Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años La partida prematura de una figura del entretenimiento sacude al mundo juvenil, dejando un vacío difícil de llenar en la pantalla y en el corazón de los seguidores de la actriz de Zombies. "Durante 20 años la vimos crecer", lamentaron en redes sociales. Agregar C5N en









La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel "Zombies".

La partida prematura de una actriz sacudió al mundo juvenil tras la muerte de una reconocida figura de Disney Channel. La noticia, confirmada por su familia el 1 de septiembre, generó conmoción entre seguidores y colegas. La actriz, recordada por su papel en la saga Zombies, deja un vacío en la pantalla y en la memoria de quienes crecieron con sus personajes.

Se trata de la actriz Carla Jeffery, recordada por su papel de Bree en la saga Zombies que falleció a los 33 años el martes. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de su partida. “Durante más de dos décadas tuvimos el privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer vibrante y talentosa, cuya sonrisa iluminaba cualquier lugar”, expresó su agencia Alexanders Talent Management en el comunicado oficial.

A su vez, la agencia que representaba a la actriz pidió resguardo y consideración hacia sus seres queridos en medio del duelo. En el comunicado destacaron que Jeffery supo contagiar entusiasmo, frescura y un espíritu radiante que conquistó audiencias en distintos rincones del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexander's Talent Management (@alexanderstalent) Carla Jeffery no solo brilló en la saga Zombies de Disney Channel, su carrera incluyó papeles en cine y televisión desde muy joven, con participaciones en series como Good Luck Charlie, Shake It Up! y American Vandal, además de su debut en la película Phat Girlz (2006).

La trayectoria de Carla Jeffery La actriz estadounidense nacida en Houston y reconocida por su papel de Bree en la saga Zombies, murió a los 33 años el 1 de septiembre, según confirmó su agencia de representación.

Jeffery inició su carrera en cine con Phat Girlz (2006), y pronto se abrió camino en televisión con participaciones en Curb Your Enthusiasm y Southland. Su vínculo con Disney Channel la convirtió en referente para el público adolescente, con apariciones en Good Luck Charlie, Shake It Up! y Best Friends Whenever. En 2018 llegó su papel más recordado: Bree, la animadora de Seabrook High y amiga de Addison en la saga Zombies, que se extendió con secuelas en 2020 y 2022, además de la serie animada estrenada en 2023. Su interpretación consolidó su lugar en la pantalla juvenil y le dio proyección internacional.