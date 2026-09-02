2 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: una pareja se casó en una iglesia totalmente inundada en Filipinas

Lhiane Galang y Gilbert Gibo Chico mantuvieron su boda a pesar de las severas tormentas que afectaron al país. Las imágenes del vestido blanco sobre el agua marrón captaron la atención en redes sociales.

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Los novios concretaron su unión sin importar las adversidades climáticas.

Los novios concretaron su unión sin importar las adversidades climáticas.

Una pareja de filipinos contrajo matrimonio dentro de un templo totalmente inundado de agua turbia. Los novios Lhiane Galang y Gilbert Gibo Chico decidieron sostener la fecha de la ceremonia a pesar del paso de intensas tormentas, con el fin de concretar su unión sin importar las adversidades climáticas.

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La novia avanzó por el pasillo central del recinto con su vestido blanco y un ramo de flores, al tiempo que la tela inferior flotó sobre el caudal acumulado. Los familiares e invitados presenciaron la celebración descalzos o subidos a las bancas de madera de la parroquia San Juan Bautista del municipio de Hagonoy.

El contexto meteorológico en la nación asiática es crítico. El temporal y los anegamientos masivos provocados por las lluvias intensas de las últimas semanas dejaron un saldo trágico de más de 30 muertos en distintas provincias del país.

La difusión del video de la boda generó un impacto inmediato en plataformas digitales y redes sociales de todo el mundo. La actitud de los contrayentes fue leída como un símbolo de determinación frente a un desastre natural que habría obligado a la suspensión de la actividad en cualquier caso ordinario.

Inundaciones en Nepal: ya hay casi 800 muertos y cientos de familias se quedaron sin vivienda

Las autoridades de Nepal informaron que ya se registraron al menos 788 muertos por las riadas, los deslizamientos de tierra y las inundaciones, mientras los equipos de rescate continúan las búsquedas bajo condiciones extremadamente difíciles debido a las lluvias, los corrimientos de tierra y el riesgo de nuevas crecidas.

Los equipos de rescate, apoyados por helicópteros militares, trabajan contrarreloj en busca de sobrevivientes. La magnitud del desastre es tal que cientos de familias quedaron sin hogar y varias grandes centrales hidroeléctricas resultaron dañadas, además de rutas, puentes y edificios complejamente destruidos.

Según los especialistas, el origen del desastre en Nepal apunta a un fenómeno natural de enorme magnitud. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la señal sísmica registrada en la frontera con China no correspondió a un terremoto clásico, sino al impacto de un colosal deslizamiento de hielo y rocas que se precipitó sobre el río Lhende Khola.

Una vista de dron muestra el lodo cubriendo edificios y casas tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, en el distrito de Nuwakot (Nepal).

Una vista de dron muestra el lodo cubriendo edificios y casas tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, en el distrito de Nuwakot (Nepal).

En ese contexto, la fuerza del derrumbe fue tan intensa que generó una vibración equivalente a un sismo de 5,2 grados, lo que explica la devastación que arrasó comunidades enteras en cuestión de minutos.

El alud se produjo en las montañas del Himalaya que concentran más de 63.000 glaciares y el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. La zona es clave para la seguridad hídrica y alimentaria de miles de millones de personas en Asia. Estos glaciares abastecen al menos diez grandes sistemas fluviales, pero también representan un riesgo creciente debido al calentamiento global y la inestabilidad de las laderas hacen que los colapsos como el ocurrido en Nepal sean cada vez más frecuentes y peligrosos.

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