Los 3 delanteros argentinos que están dentro de un selecto grupo de goleadores en Europa Los tres juegan en la Selección argentina, se ilusionan con el Mundial 2026 y tienen con qué: figuran en un ranking clave de las ligas europeas.







Estos tres jugadores se destacan en sus clubes.

Joaquín Panichelli, Lautaro Martínez y Julián Álvarez integran tres de las duplas de atacantes más goleadoras de Europa.

Panichelli y su compañero Emanuel Emegha llevan, en conjunto, 16 goles convertidos en lo que va de la temporada.

Martínez y Hakan Çalhanolu, del Inter de Milán, suman 14.

También llegan a 14 Julián Álvarez y Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid. Los jugadores de la Selección argentina se destacan a nivel internacional y juegan en algunas de las ligas más importantes del mundo. Sin embargo, solo tres delanteros albicelestes lograron meterse dentro de un selecto grupo: el de las duplas más goleadoras en Europa.

El mejor posicionado en el ranking es Joaquín Panichelli, jugador del Racing de Estrasburgo y, actualmente, máximo goleador de la Ligue 1 con 9 goles en 12 partidos. Sumados a los 7 que convirtió su compañero de ataque, el neerlandés Emanuel Emegha, llegan a 16 en todas las competencias.

Más abajo aparece Lautaro Martínez, quien integra la dupla de ataque del Inter de Milán junto a Hakan Çalhanolu. El "Toro" lleva 8 goles anotados en lo que va de la temporada de Serie A y el mediocampista turco aportó otros 6, con lo cual alcanzan 14 tantos entre ambos.

Finalmente, el último argentino dentro del Top 10 es Julián Álvarez, quien suma 9 goles en lo que va de la temporada con el Atlético de Madrid. Su compañero en la delantera, Antoine Griezmann, marcó 5. De esta manera alcanzan un total de 14 tantos e igualan la marca de Martínez-Çalhanolu.

Joaquín Panichelli, Lautaro Martínez y Julián Álvarez Redes sociales Tanto el Toro como "La Araña" tienen su lugar prácticamente asegurado en la Selección argentina para el Mundial de 2026; en cambio, Panichelli sabe que tendrá que competir por un lugar. Por lo pronto, está entre los convocados para el amistoso frente a Angola de este viernes.

Las duplas más goleadoras en Europa Harry Kane y Luis Díaz (Alemania): 34 goles.

Kylian Mbappé y Vinicius Junior (España): 23 goles.

Erlin Haaland y Phil Foden (Inglaterra): 22 goles.

Joaquín Panichelli y Emanuel Emegha (Francia): 16 goles.

J.P. Mateta e Ismaïla Sarr (Inglaterra): 16 goles.

Jonathan Burkardt y Can Uzun (Alemania): 15 goles.

Torres Ferran y Robert Lewandowski (España): 14 goles.

Lautaro Martínez y Hakan Çalhanolu (Italia): 14 goles.

Álvaro García y Jorge De Frutos (España): 14 goles.

Julián Álvarez y Antoine Griezmann (España): 14 goles.