14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 3 delanteros argentinos que están dentro de un selecto grupo de goleadores en Europa

Los tres juegan en la Selección argentina, se ilusionan con el Mundial 2026 y tienen con qué: figuran en un ranking clave de las ligas europeas.

Por
Estos tres jugadores se destacan en sus clubes.

Estos tres jugadores se destacan en sus clubes.

  • Joaquín Panichelli, Lautaro Martínez y Julián Álvarez integran tres de las duplas de atacantes más goleadoras de Europa.
  • Panichelli y su compañero Emanuel Emegha llevan, en conjunto, 16 goles convertidos en lo que va de la temporada.
  • Martínez y Hakan Çalhanolu, del Inter de Milán, suman 14.
  • También llegan a 14 Julián Álvarez y Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid.

Los jugadores de la Selección argentina se destacan a nivel internacional y juegan en algunas de las ligas más importantes del mundo. Sin embargo, solo tres delanteros albicelestes lograron meterse dentro de un selecto grupo: el de las duplas más goleadoras en Europa.

La Pulga lideró al equipo albiceleste.
Te puede interesar:

Con goles de Lautaro y Messi, Argentina le ganó 2-0 a Angola en el último amistoso del año

El mejor posicionado en el ranking es Joaquín Panichelli, jugador del Racing de Estrasburgo y, actualmente, máximo goleador de la Ligue 1 con 9 goles en 12 partidos. Sumados a los 7 que convirtió su compañero de ataque, el neerlandés Emanuel Emegha, llegan a 16 en todas las competencias.

Más abajo aparece Lautaro Martínez, quien integra la dupla de ataque del Inter de Milán junto a Hakan Çalhanolu. El "Toro" lleva 8 goles anotados en lo que va de la temporada de Serie A y el mediocampista turco aportó otros 6, con lo cual alcanzan 14 tantos entre ambos.

Finalmente, el último argentino dentro del Top 10 es Julián Álvarez, quien suma 9 goles en lo que va de la temporada con el Atlético de Madrid. Su compañero en la delantera, Antoine Griezmann, marcó 5. De esta manera alcanzan un total de 14 tantos e igualan la marca de Martínez-Çalhanolu.

Joaquín Panichelli, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Tanto el Toro como "La Araña" tienen su lugar prácticamente asegurado en la Selección argentina para el Mundial de 2026; en cambio, Panichelli sabe que tendrá que competir por un lugar. Por lo pronto, está entre los convocados para el amistoso frente a Angola de este viernes.

Las duplas más goleadoras en Europa

  • Harry Kane y Luis Díaz (Alemania): 34 goles.
  • Kylian Mbappé y Vinicius Junior (España): 23 goles.
  • Erlin Haaland y Phil Foden (Inglaterra): 22 goles.
  • Joaquín Panichelli y Emanuel Emegha (Francia): 16 goles.
  • J.P. Mateta e Ismaïla Sarr (Inglaterra): 16 goles.
  • Jonathan Burkardt y Can Uzun (Alemania): 15 goles.
  • Torres Ferran y Robert Lewandowski (España): 14 goles.
  • Lautaro Martínez y Hakan Çalhanolu (Italia): 14 goles.
  • Álvaro García y Jorge De Frutos (España): 14 goles.
  • Julián Álvarez y Antoine Griezmann (España): 14 goles.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La figura de Messi sigue siendo un faro dentro y fuera de la cancha.

El campeón del mundo que adelantó qué puede hacer Messi tras si retiro en la Selección

Hasta el 23 de noviembre se desarrollará la Copa Potrero.

Copa Potrero 2025: día, hora y estrellas que jugarán el torneo

José López sorprendió con un look casual y oversize.

El Flaco López se sumó a la onda "Scaloneta" y marcó tendencia con un look oversize

Argentina quedó afuera ante México por penales. 

Mundial Sub17: Argentina cayó ante México por penales y se despidió en 16avos

La Albiceleste, con Messi, cierra el año ante el elenco africano.

A qué hora juega Argentina con Angola

Alfredo Kulembe Ribeiro, más conocido como Fredy Ribeiro juega en el fútbol turco.
play

La fuerte revelación del capitán de Angola: "Hay mucha gente que no le gustó este partido por la situación del país"

Rating Cero

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

La presencia de la joven junto al cantante no pasó desapercibida.

¿Se casan o se cancela la boda? Qué pasó entre Cristian Castro y su pareja cordobesa

Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.
play

3 documentales que acaban de llegar a Netflix y son espectaculares

Este drama histórico se destaca por su capacidad de ir más allá del sensacionalismo.
play

Está en Netflix, está basada en un hecho real y es una miniserie de solo 7 capítulos

E tarot habló, el tarot se manifestó, concluyó Prandi.

Julieta Prandi ahora se dedica al tarot y pronosticó si River jugará la Libertadores en 2026

últimas noticias

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Hace 38 minutos
Pablo Atchabahian fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre clave en el escándalo de corrupción en la compra de medicamentos.

Comenzó la indagatoria al primer detenido por la causa de corrupción en la Agencia en Discapacidad

Hace 41 minutos
El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

Euforia por el acuerdo comercial con Estados Unidos: las acciones saltaron un 13% y el S&P Merval subió un 4%

Hace 1 hora
Se complica la situación de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS.

Escándalo de coimas en ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spaguolo

Hace 1 hora
La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU. 

La cámara de empresas de EEUU celebró el amplio acuerdo comercial con Argentina

Hace 1 hora