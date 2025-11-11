Una figura de la Selección argentina afirmó que lo llamó Juan Román Riquelme para ir a Boca El jugador, que integró el plantel que se consagró campeón en el Mundial Qatar 2022, recordó una comunicación que mantuvo con el presidente del Xeneize. Por







Un futbolista de la Selección argentina se refirió a Boca. X (@Argentina)

El futbolista de la Selección argentina y Atlético Madrid Thiago Almada reconoció que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, lo contactó para que se desempeñe en el Xeneize previo a su etapa en Botafogo y reconoció que desistió esa posibilidad para regresar al fútbol argentino ya que había prometido sumarse al club brasileño.

En diálogo con DSports, Almada recordó la comunicación que mantuvo con la máxima autoridad del Xeneize: "Tuve un llamado de Riquelme en algún momento para ir a Boca, pero fue solo eso, porque ya le había dado mi palabra a la gente de Botafogo. Sentía que era dar un paso hacia atrás".

En tal sentido, admitió su intención de regresar al fútbol local durante su carrera y destacó su preferencia por Vélez. "Estoy disfrutando el momento que estoy atravesando y me gustaría estar muchos años en Europa. Pero ganas de volver más adelante tengo, pero en ese caso la prioridad la va a tener Vélez", expresó.

almada Thiago Almada en la Selección argentina. Por otro lado, el mediocampista que integró el plantel de la albiceleste que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 expuso su alegría por su presencia en la Selección argentina: "Recuerdo la primera convocatoria cuando estaba en Vélez todavía. Cada vez que vengo con la Selección es algo hermoso. Tuve la chance de estar en el Mundial y ahora, estando más maduro, lo disfruto mucho y doy el máximo para aportarle al equipo".