En medio de la repercusión que tuvo la presencia de Lionel Messi en el nuevo estadio de Barcelona, el presidente del equipo catalán, Joan Laporta, no solo habló sobre dicha presencia, sino que también fue contundente sobre la posibilidad de que el argentino regrese al club.
El rosarino debutó en el Barsa en 2004 y a lo largo de 17 años disputó 778 partidos en los que anotó 672 goles, brindó 269 asistencias y conquistó 35 títulos. A raíz de ello y su calidad futbolística, se convirtió en ídolo del club, por lo que su salido causó un profundo dolor y los hinchas siempre se ilusionan con una posible vuelta.
Sin embargo, ahora Laporta dio por terminada la repercusión, ya que negó que haya chances de un posible retorno del campeón del mundo. En diálogo con Catalunya Radio, el presidente del culé fue tajante al momento de responder: “Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.
En ese sentido, Laporta se refirió a lo que fue la traumática salida de Messi en el 2021, y reconoció que “a pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada”. “El Barca está por encima de todos. No es lo que queríamos, pero no fue posible en ese momento”, destacó.
Laporta opinó sobre la presencia de Messi en el Camp Nou
Previo a la que se sumara a la Selección argentina, Lionel Messi ingresó al estadio en medio de las remodelaciones. El rosarino hizo un posteo emotivo donde aseguró que es el “lugar que extraño con el alma” y donde fue “inmensamente feliz”.
Además, generó ilusión entre todos los fanáticos del fútbol al expresar su deseo de “volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.
Frente a ello, Joan Laporta reconoció que no sabía que iba a estar, pero remarcó que “el Camp Nou es su casa”. “Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, sostuvo.
Por último, sobre un posible homenaje el 10 explicó que “es de justicia que Leo tenga el más bonito del mundo”, por lo que especula que cuando esté finalizada las obras del Camp Nou “tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. “Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo”, concluyó.