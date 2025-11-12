12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

El presidente del conjunto culé se refirió a la presencia del campeón del mundo luego de su presencia en las remodelaciones del Camp Nou y confesar su ilusión de volver a vestir la camiseta blaugrana.

Por
Para Laporta

Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou "fue un arrebato simpático".

En medio de la repercusión que tuvo la presencia de Lionel Messi en el nuevo estadio de Barcelona, el presidente del equipo catalán, Joan Laporta, no solo habló sobre dicha presencia, sino que también fue contundente sobre la posibilidad de que el argentino regrese al club.

La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Messi no descarta jugar el Mundial, pero lanzó una dura advertencia: "No quiero..."

El rosarino debutó en el Barsa en 2004 y a lo largo de 17 años disputó 778 partidos en los que anotó 672 goles, brindó 269 asistencias y conquistó 35 títulos. A raíz de ello y su calidad futbolística, se convirtió en ídolo del club, por lo que su salido causó un profundo dolor y los hinchas siempre se ilusionan con una posible vuelta.

Sin embargo, ahora Laporta dio por terminada la repercusión, ya que negó que haya chances de un posible retorno del campeón del mundo. En diálogo con Catalunya Radio, el presidente del culé fue tajante al momento de responder: “Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

Embed

En ese sentido, Laporta se refirió a lo que fue la traumática salida de Messi en el 2021, y reconoció que “a pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada”. “El Barca está por encima de todos. No es lo que queríamos, pero no fue posible en ese momento”, destacó.

Laporta opinó sobre la presencia de Messi en el Camp Nou

Previo a la que se sumara a la Selección argentina, Lionel Messi ingresó al estadio en medio de las remodelaciones. El rosarino hizo un posteo emotivo donde aseguró que es el “lugar que extraño con el alma” y donde fue “inmensamente feliz”.

Además, generó ilusión entre todos los fanáticos del fútbol al expresar su deseo de “volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Frente a ello, Joan Laporta reconoció que no sabía que iba a estar, pero remarcó que “el Camp Nou es su casa”. “Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, sostuvo.

Por último, sobre un posible homenaje el 10 explicó que “es de justicia que Leo tenga el más bonito del mundo”, por lo que especula que cuando esté finalizada las obras del Camp Nou “tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. “Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El jugador de la Selección se encuentra en España. 

El look "Old School" de Messi que sorprendió a todo el mundo: sencillo pero con mucho estilo

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

Messi recorrió el nuevo Camp Nou.

Revelaron quién fue el responsable de dejar pasar a Messi a la cancha de Barcelona

Messi llegó a España para jugar un amistoso con la Selección, pero antes pasó por el Camp Nou

El guiño de Messi a Barcelona: ¿confirmó su regreso?

Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS.
play

Con un Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.

Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola y alarma a Scaloni

Rating Cero

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 
play

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
play

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

Ibai Llanos reveló el inesperado efecto de su notable descenso de peso.

La impresionante transformación de Ibai Llanos tras bajar 50 kilos: no es el físico

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

últimas noticias

Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 10 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 10 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 30 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 36 minutos
GAC GS3 Emzoom

Una nueva marca china de autos desembarca en Argentina: cuánto salen sus principales modelos

Hace 54 minutos