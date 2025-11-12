El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona El presidente del conjunto culé se refirió a la presencia del campeón del mundo luego de su presencia en las remodelaciones del Camp Nou y confesar su ilusión de volver a vestir la camiseta blaugrana. Por







Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou "fue un arrebato simpático".

En medio de la repercusión que tuvo la presencia de Lionel Messi en el nuevo estadio de Barcelona, el presidente del equipo catalán, Joan Laporta, no solo habló sobre dicha presencia, sino que también fue contundente sobre la posibilidad de que el argentino regrese al club.

El rosarino debutó en el Barsa en 2004 y a lo largo de 17 años disputó 778 partidos en los que anotó 672 goles, brindó 269 asistencias y conquistó 35 títulos. A raíz de ello y su calidad futbolística, se convirtió en ídolo del club, por lo que su salido causó un profundo dolor y los hinchas siempre se ilusionan con una posible vuelta.

Sin embargo, ahora Laporta dio por terminada la repercusión, ya que negó que haya chances de un posible retorno del campeón del mundo. En diálogo con Catalunya Radio, el presidente del culé fue tajante al momento de responder: “Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros socios, no es momento de especular con escenarios poco realistas”.

Embed Laporta esta mañana contestanto la pregunta de la vuelta de Leo Messi para 6 meses en @CatalunyaRadio con Ricard Ustrell, al Matí de Catalunya Radio



Caso cerrado. pic.twitter.com/0kzzjFIspb — Gerard Romero (@gerardromero) November 12, 2025 En ese sentido, Laporta se refirió a lo que fue la traumática salida de Messi en el 2021, y reconoció que “a pesar de cómo sucedió todo, no me arrepiento de nada”. “El Barca está por encima de todos. No es lo que queríamos, pero no fue posible en ese momento”, destacó.

Laporta opinó sobre la presencia de Messi en el Camp Nou Previo a la que se sumara a la Selección argentina, Lionel Messi ingresó al estadio en medio de las remodelaciones. El rosarino hizo un posteo emotivo donde aseguró que es el “lugar que extraño con el alma” y donde fue “inmensamente feliz”.