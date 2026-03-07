Susana Giménez reveló que se hizo un tratamiento de salud en España

La diva reveló que estuvo en Europa y visitó al médico Alejandro Druetto para poder terminar con un dolor que la aquejaba en el último tiempo.

La diva Susana Giménez reveló que viajó a España para poder realizarse un tratamiento de salud que preocupó a sus fanáticos . Sin embargo, explicó que se trató de inyecciones para poder soportar el dolor que le producían las articulaciones.

“ Hice un tratamiento para la hernia de disco y una rodilla que me dolía muchísimo siempre , que me la inyectaba (Alejandro) Druetto, mi médico, y nada más”, contó en Sálvese quien pueda (SQP) y agregó: “Estuve un mes haciendo el tratamiento”.

Explicó que “iba 2 horas por días…no me hice ni células madres, ni nada” y desarrolló: “ Era un tratamiento con una máquina y una bomba de…no sé los nombres, rarísimos. Me dolía y leí que las máquinas que tienen ahí no las tiene nadie, ni siquiera en Estados Unidos, entonces me entusiasmé”.

Por último, se tomó un momento para hablar de su 2026 y contó: “No sé cómo viene este año, recién acabo de llegar y no sé cómo viene. Voy a ir al Mundial, eso sí . Eso es lo más concreto, después el resto, la verdad que no sé”.

Graciela Alfano se vengó de Susana Giménez tras la viralización de unas fotos de la conductora en traje de baño, y fiel al estilo ácido de la exmodelo lanzó: " Si yo fuera vos, también me odiaría ".

El conflicto entre la conductora y la mediática resurgió por la propiedad de un histórico tapado de piel utilizado en una revista por la exministra de Carlos Menem María Julia Alsogaray. Giménez enfureció cuando Alfano dijo que la prenda era de ella y la llamó "mentirosa" y "piojosa". Además, negó habérselo prestado y la acusó de hacerle brujerías e inmundicias

Alfano aprovechó que los medios y las redes usaron las fotos de Susana en malla, usó su perfil de Instagram para subir sus propias fotos y apuntar con crueldad a la mediática. Primero subió una foto suya con un bikini diminuta con la frase: "La que puede, puede".

Enseguida, subió una de las fotos de Susana en paños menores y al lado una mujer en blanco y negro con un traje enterizo antiguo y un cuerpo más voluminoso: "Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría", ironizó.