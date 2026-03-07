Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: fue internada por un fuerte dolor Tras ausentarse varios días en sus redes sociales, la modelo publicó unas historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. Allí explicó que sufrió un cuadro muy fuerte de neuralgia en el trigémino, por lo que terminó siendo atendida por profesionales de la salud. + Seguir en







La modelo contó que estuvo internada por un fuerte dolor en su rostro.

La modelo y conductora Floppy Tesouro reveló a sus seguidores que está atravesando un difícil momento de salud. Tras varios días alejada de sus redes sociales, apareció con unas historias en su cuenta personal de Instagram para contarle que estuvo internada varios días. ¿Qué le pasó?

La modelo rompió el silencio con unas historias, donde se la podía ver acostada en una camilla del Sanatorio Otamendi: "Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso", explicó la conductora.

Floppy Tesouro historias 7-3-26 Captura redes sociales. En esa línea, añadió que "gracias de corazón a todo el equipo del sanatorio, a mi familia y a mis amigos por acompañarme y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía". También le dedicó una historia a su hija Moorea, que se la ve sirviendo un vaso de agua, donde escribió "mi enfermerita preferida, ella me cuida".

Además, publicó una foto tomada de la mano con su pareja: "Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos, en las buenas y en las malas Salvador Bacciu".

En diálogo conTeleshow, la modelo contó que su cuadro comenzó "a raíz de una anestesia odontológica", por lo que ahora está internada y medicada desde hace dos días "así que no queda otra que recuperarme".