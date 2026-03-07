Esta es la nueva película de Netflix cargada de acción que viene a potenciar tu fin de semana: cómo se llama La producción promete adrenalina, combate y un enemigo fuera de este mundo que pondrá a prueba los límites del equipo. + Seguir en







Esta es la nueva película de Netflix cargada de acción que viene a potenciar tu fin de semana: llegó al catálogo con una historia intensa de supervivencia, entrenamiento militar y una amenaza inesperada que pone a prueba a un equipo de élite.

La producción sigue a un grupo de soldados que atraviesa la etapa final de selección dentro del Ejército de Estados Unidos. Lo que comienza como un exigente entrenamiento militar pronto se transforma en una situación extrema cuando el equipo debe enfrentarse a una amenaza desconocida.

A medida que el peligro aumenta, los integrantes del escuadrón deberán utilizar todas sus habilidades para sobrevivir y completar la misión. La historia combina acción, ciencia ficción y tensión constante mientras el equipo intenta entender a qué se está enfrentando.

Máquina de guerra Sinopsis de Máquina de guerra, la película de acción de Netflix Durante una última y extenuante misión en el entrenamiento de los Army Rangers, un ingeniero de combate deberá liderar a su unidad para enfrentarse a una gigantesca y mortal máquina de origen desconocido, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Máquina de guerra Embed - Máquina de Guerra | Trailer oficial | Netflix Reparto de Máquina de guerra La película dirigida por Patrick Hughes cuenta con un elenco internacional que potencia la intensidad de la historia.

Entre los nombres más destacados se encuentran:

Alan Ritchson

Dennis Quaid

Jai Courtney

Esai Morales