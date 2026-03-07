Seis detenidos en Balvanera: la Policía halló drogas y armas blancas La Policía de la Ciudad realizó un operativo de saturación que terminó con la aprehensión de un grupo de personas y múltiples infracciones contravencionales. Por + Seguir en







La Policía detuvo a seis personas tras un operativo. SeguridadBA

La Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo de saturación en el barrio de Balvanera y detuvo a seis personas. El mismo dio como resultado el secuestro de estupefacientes, armas blancas y la detección de diversas infracciones contravencionales.

El operativo fue coordinado por la Dirección Investigaciones Penales y Contravencionales, a través del Departamento Contravenciones y Faltas. Del despliegue participaron brigadas contravencionales, personal de la División Antidrogas, efectivos motorizados, la División Perros con canes detectores de narcóticos y agentes de diferentes organismos vinculados al control urbano.

Embed - 2026 02 06 Operativos Saturación Balvanera Durante los procedimientos, realizados en las noches del jueves 5 y viernes 6 de marzo, cinco hombres mayores de edad fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de drogas. Por eso, se secuestraron 14 envoltorios de marihuana, cinco de cocaína y uno de tusi, además de teléfonos celulares y dos cuchillos tipo tramontina.

Policía SeguridadBA Además, otro hombre fue arrestado luego de constatarse que registraba tres pedidos de captura vigentes solicitados por un tribunal oral y dos juzgados. Por su parte, los agentes labraron diez actas por distintas infracciones al Código Contravencional de la Ciudad, entre ellas oferta de sexo en la vía pública, exceso en los límites de habilitación comercial y portación de armas no convencionales.

El operativo también incluyó controles vehiculares y de documentación junto a personal de la Dirección General de Tránsito, con la identificación de 27 vehículos, de los cuales uno fue remitido por falta de seguro y licencia vencida.