Jonathan Majors vuelve al cine tras ser echado de Marvel: ¿qué había pasado? A pesar de este nuevo comienzo, el regreso de Majors sigue generando un intenso debate en la industria del entretenimiento.







Además, estrena en cines Magazine Dreams, drama elogiado en festivales cuya distribución estuvo en pausa por la controversia, reavivando el debate sobre su regreso a la industria. Jonathan Majors, quien iba a convertirse en el gran antagonista del Universo Cinematográfico de Marvel como Kang el Conquistador, protagoniza un inesperado regreso a la actuación en marzo de 2026. Tras ser despedido por The Walt Disney Company y Marvel Studios en diciembre de 2023 luego de ser declarado culpable de agresión imprudente y acoso, el actor se mantuvo alejado de las grandes producciones. La polémica llevó al estudio a reformular su narrativa y reemplazar la trama de Kang por la introducción del Doctor Doom, ahora interpretado por Robert Downey Jr.

Su retorno no se produce en el circuito tradicional de Hollywood, sino mediante una alianza con The Daily Wire. Actualmente filma en Carolina del Sur una película de acción dirigida por Kyle Rankin, inspirada en clásicos de los años 80 como Amanecer Rojo. Además, este resurgimiento coincide con el estreno en plataformas de Magazine Dreams, drama que había sido elogiado por la crítica antes de su juicio y cuya distribución quedó en suspenso durante años.

Pese a este nuevo impulso profesional, el regreso de Majors mantiene abierto el debate en la industria. Mientras parte del público respalda su talento y apuesta por su redención, otros cuestionan la rapidez de su vuelta tras los problemas judiciales. Aunque el actor manifestó su deseo de regresar a Marvel aprovechando el Multiverso, el estudio parece haber cerrado esa posibilidad y avanza con nuevas amenazas para las próximas entregas de Avengers.

Cuál fue la polémica que hizo que Marvel excluyera a Jonathan Majors de sus proyectos Jonathan Majors, quien alcanzó fama global como Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagoniza un mediático regreso a la pantalla grande en marzo de 2026. Tras ser despedido por The Walt Disney Company en 2023 luego de su condena por agresión y acoso, se mantuvo alejado de las grandes producciones durante casi cuatro años. Su carrera tomó un nuevo rumbo por fuera del sistema tradicional, acompañado además por un cambio personal tras su matrimonio con Meagan Good en 2025.

Jonathan-Majors-Q&A-Culture-1447062050 El retorno formal a los cines se concreta con el estreno de Magazine Dreams, drama psicológico en el que interpreta a un fisicoculturista obsesionado con el éxito. Aunque la película fue aclamada en festivales antes de su juicio, su distribución quedó congelada por la controversia legal. Finalmente llega a salas impulsada por Briarcliff Entertainment, permitiendo que el público vea una de las actuaciones más intensas de su carrera.

En paralelo, Majors trabaja en nuevos proyectos, incluido un thriller de acción producido por The Daily Wire que comenzó a rodarse en Carolina del Sur. Dirigido por Kyle Rankin, el filme busca relanzarlo en el cine de género con una estética inspirada en Red Dawn. Aunque Marvel ya reorientó su futuro hacia otros villanos, este regreso se perfila como uno de los más debatidos del año en la industria.