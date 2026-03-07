Malas noticias para Coudet: el referente de River que estará lejos de las canchas por un tiempo El futbolista deberá realizar un tratamiento especial para recuperarse de una lesión. Quién es. Por + Seguir en







Coudet inicia su ciclo con una baja importante en el plantel.

Franco Armani se someterá a un tratamiento especial por problemas físicos en la pantorrilla y el tendón de Aquiles.

El arquero estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas.

El nuevo entrenador Eduardo "Chacho" Coudet deberá reorganizar el equipo en el inicio de su ciclo.

Mientras dure la ausencia, el arco seguirá siendo ocupado por Santiago Beltrán. Las malas noticias para Eduardo "Chacho" Coudet llegaron antes de su debut como entrenador de River: Franco Armani, uno de los referentes del plantel, deberá permanecer lejos de las canchas durante varias semanas para realizar un tratamiento de recuperación.

El arquero arrastra distintos problemas físicos desde el inicio del 2026. Durante la pretemporada sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo y, cuando parecía recuperado, volvió a sentir molestias producto de una tendinitis en el tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Ante la persistencia del dolor, el cuerpo médico y la dirigencia del club acordaron que el experimentado guardameta realice un trabajo específico de rehabilitación que le permita dejar atrás definitivamente la lesión y volver en plenitud física.

armani Franco Armani realiza un tratamiento especial para recuperarse de sus molestias físicas. @RiverPlate Cuándo será el debut de Chacho Coudet en River El debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador de River se producirá en las próximas jornadas del torneo local, en un contexto marcado por la necesidad de reordenar el plantel tras varias semanas de irregularidad. La ausencia de Armani obliga al nuevo cuerpo técnico a tomar decisiones en una de las posiciones más sensibles del equipo. Durante este período, el arco continuará siendo defendido por Santiago Beltrán, quien tuvo buenos rendimientos desde que le tocó reemplazar al histórico capitán del equipo.

El arquero campeón del mundo viajó recientemente a Rosario, cerca de su ciudad natal Casilda, para realizar un plan de fortalecimiento en la pantorrilla derecha. El tratamiento demandará aproximadamente 21 días, tiempo en el que deberá priorizar el reposo y trabajos físicos específicos.

Con casi 40 años, el experimentado arquero sabe que una recuperación completa es clave para afrontar la parte decisiva del campeonato. El objetivo es llegar en buenas condiciones a la definición de la fase inicial y a los eventuales playoffs del torneo. Chacho Coudet presentación River. Santiago Beltrán seguirá defendiendo el arco de River durante la ausencia. Mientras tanto, Coudet busca instalar su idea de juego en un equipo que atraviesa un período de transición. El entrenador dejó en claro que pretende recuperar el mejor nivel de cada futbolista y generar una competencia interna que eleve el rendimiento colectivo.