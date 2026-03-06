Bombazo: una de las potencias del Mundial 2026 pierde a una figura por rotura de ligamento cruzado Una grave lesión sacude a una de las selecciones favoritas de cara a la próxima Copa del Mundo y cambia el panorama ofensivo del equipo. Por + Seguir en







La baja golpea a Brasil en la recta final hacia el Mundial 2026.

El delantero brasileño Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior .

La lesión ocurrió durante un partido de Real Madrid ante Getafe por La Liga.

El atacante deberá afrontar una recuperación cercana a 8 meses .

Su ausencia abre interrogantes en Brasil y podría cambiar el panorama ofensivo del equipo. La potencia futbolística que pierde a una de sus figuras para el Mundial 2026 es Brasil, que no podrá contar con Rodrygo, delantero del Real Madrid que sufrió una grave lesión de rodilla y quedará fuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante de 25 años se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha durante el partido en el que el conjunto español dirigido por Álvaro Arbeloa cayó 1-0 ante Getafe por la fecha 26 de La Liga, en un presente irregular de la Casa Blanca.

La lesión no solo representa un golpe para el club madrileño, sino también para la selección brasileña, que pierde a uno de sus delanteros más determinantes en el tramo final de preparación rumbo al torneo que se disputará en el continente americano.

Rodrygo Rodrygo sufrió la lesión durante un partido de Real Madrid por La Liga. Qué pasará con Neymar y Brasil en el Mundial 2026 La baja de Rodrygo abre un nuevo escenario en la selección de Brasil y vuelve a poner el foco en Neymar, quien busca recuperar un lugar dentro del plantel de cara al Mundial. El delantero, actualmente en Santos, regresó recientemente a la actividad luego de superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas.

Aunque su presencia en la selección había quedado en duda, la ausencia de Rodrygo cambia el contexto ofensivo del equipo. Desde la llegada de Carlo Ancelotti al banco de Brasil, el entrenador había priorizado futbolistas que estuvieran al máximo nivel físico. Sin embargo, con un delantero menos disponible, el panorama podría modificarse en la próxima convocatoria. Incluso el presidente Lula da Silva comentó que no cree que el italiano convoque jugadores solo por nombre.

neymar lesion Neymar vuelve a aparecer como alternativa ofensiva para la selección brasileña. El técnico italiano busca construir un ataque competitivo para el Mundial y deberá analizar nuevas variantes en el frente ofensivo, donde también aparecen otros nombres jóvenes que compiten por un lugar en la lista definitiva, como el de las promesas Endrick, actualmente en Lyon, y Estêvão, del Chelsea.