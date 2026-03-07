Timothée Chalamet criticó al ballet y la ópera: el fuerte repudio contra la opinión del actor

Timothée Chalamet quedó en el centro de la controversia tras sus críticas contra la ópera y el ballet que se viralizaron en redes sociales y generó la respuesta del mundo entero. El gran candidato a ganar su primer Oscar por su actuación en Marty Supreme, está atrapado en una ola de polémica que podría generar que pierda la gran esperada estatuilla dorada. ¿Qué va a pasar?
La polémica se desató después que se publicó una entrevista a Timothée Chalamet que comparte con el actor Matthew McConaughey, organizada por la CNN y Variety, donde hablan y reflexionan sobre el futuro de la industria audiovisual.
Allí primero Chalamet remarcó que las personas van a seguir llenando salas de cine, siempre y cuando, la película realmente les interese: "Si la gente quiere ver algo, como ocurrió con Barbie o Oppenheimer, irán a verlo y harán lo imposible por demostrar con orgullo que están allí".
Sin embargo, en un momento de la entrevista, aseguró entre risas: "No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas donde el lema sea: ‘ Oigan, mantengan esto vivo aunque a nadie le importe ya’. Con todo el respeto para la gente del ballet y la ópera". Esa fue la frase que generó un sin fin de polémicas, y la respuesta de varios artistas y personalidades del mundo entero.
Las críticas hacia Chalamet no tardaron en llegar, en redes sociales, desde la cuenta oficial del Teatro La Fenice, ubicado en Venecia, le dedicaron el siguiente posteo: El punto es que sigo aquí desde 1792 y, creo, debe haber una razón, digo #TimothéeChalamet".
Desde la Ópera de Roma le dedicaron el siguiente mensaje: "Hola #TimotheeChalamet , sabemos que eres aficionado de la Roma, pero algo nos dice que deberías ampliar tus horizontes y visitarnos: también descubrirás otras pasiones. Porque sí, la ópera y la danza están muy vivas, en Roma y en todo el mundo: perdérselas es una verdadera lástima".
Desde el English National Ballet de Londres escribieron en un posteo "para cualquier celebridad que crea que a nadie le importa el ballet o la ópera… nos complace informar que el ballet no solo está vivo y coleando, sino que está prosperando".
La cuenta oficial de la Ópera de París compartió el video de la crítica en sus redes con el siguiente escrito "Giro de la trama: el tenis de mesa también existe en la ópera", relacionado con la película que estrenó Chalamet recientemente, por la que ganó varios premios.
