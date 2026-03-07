Timothée Chalamet criticó al ballet y la ópera: el fuerte repudio contra la opinión del actor

El gran candidato a ganar su primer premio Oscar, por su interpretación en Marty Supreme, quedó en el centro de la polémica tras sus críticas tanto al ballet como a la ópera, lo que generó un sin fin de respuestas.

Timothée Chalamet quedó en el centro de la controversia tras sus críticas contra la ópera y el ballet que se viralizaron en redes sociales y generó la respuesta del mundo entero . El gran candidato a ganar su primer Oscar por su actuación en Marty Supreme, está atrapado en una ola de polémica que podría generar que pierda la gran esperada estatuilla dorada. ¿Qué va a pasar?

La polémica se desató después que se publicó una entrevista a Timothée Chalamet que comparte con el actor Matthew McConaughey , organizada por la CNN y Variety, donde hablan y reflexionan sobre el futuro de la industria audiovisual.

Allí primero Chalamet remarcó que las personas van a seguir llenando salas de cine, siempre y cuando, la película realmente les interese: " Si la gente quiere ver algo, como ocurrió con Barbie o Oppenheimer, irán a verlo y harán lo imposible por demostrar con orgullo que están allí".

Sin embargo, en un momento de la entrevista, aseguró entre risas: "No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas donde el lema sea: ‘ Oigan, mantengan esto vivo aunque a nadie le importe ya’. Con todo el respeto para la gente del ballet y la ópera". Esa fue la frase que generó un sin fin de polémicas, y la respuesta de varios artistas y personalidades del mundo entero.

Ciao #TimotheeChalamet , sappiamo che sei un tifoso della Roma ma qualcosa ci dice che dovresti allargare i tuoi orizzonti e venire a trovarci: scopriresti anche altre passioni. Perché sì, l’opera e la danza sono vive, a Roma e in tutto il mondo: perdersele è un vero peccato pic.twitter.com/Sxbs5FW3v8

Las críticas hacia Chalamet no tardaron en llegar, en redes sociales, desde la cuenta oficial del Teatro La Fenice, ubicado en Venecia, le dedicaron el siguiente posteo: El punto es que sigo aquí desde 1792 y, creo, debe haber una razón, digo #TimothéeChalamet".

Desde la Ópera de Roma le dedicaron el siguiente mensaje: "Hola #TimotheeChalamet , sabemos que eres aficionado de la Roma, pero algo nos dice que deberías ampliar tus horizontes y visitarnos: también descubrirás otras pasiones. Porque sí, la ópera y la danza están muy vivas, en Roma y en todo el mundo: perdérselas es una verdadera lástima".

Desde el English National Ballet de Londres escribieron en un posteo "para cualquier celebridad que crea que a nadie le importa el ballet o la ópera… nos complace informar que el ballet no solo está vivo y coleando, sino que está prosperando".

La cuenta oficial de la Ópera de París compartió el video de la crítica en sus redes con el siguiente escrito "Giro de la trama: el tenis de mesa también existe en la ópera", relacionado con la película que estrenó Chalamet recientemente, por la que ganó varios premios.