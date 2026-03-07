IR A
Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

Una de las jugadoras rompió las reglas del juego y la producción lanzó un comunicado con una importante advertencia para el grupo.

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Redes sociales

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 vive momentos de tensión luego de que una jugadora confesara que la producción le dio marihuana a través del confesionario, por ese motivo, emitieron un comunicado en el que anuncian que puede haber una expulsión.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.
Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

El escándalo empezó en la madrugada del viernes, cuando la influencer tucumana invitó a uno de sus compañeros a fumar un cigarrillo de marihuana, y decidieron cortar el vivo en forma urgente. "Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno", escucharon los televidentes.

Cuando la tiktoker vio que quedó expuesta, trató de arreglarlo diciendo que "los de la cancha me han tirado uno", en alusión a que el cannabis había llegado desde el exterior de la casa. A pesar de esto, el fragmento se hizo viral y puso en crisis el aislamiento y la seguridad del reality de Telefe.

En el comunicado, GH aclaró lo sucedido: “Danelik afirmó de manera jocosa que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana. Esta mañana llamé a Danelik para pedir explicación y ella dijo que era una broma".

Fue entonces, que en una parte del texto advirtió: "Me llena de preocupación. Fue un comentario inaceptable. De repetirse otro hecho semejante, evaluaré una severa sanción". ¿Se viene una nueva expulsión?

