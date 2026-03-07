Viral: la inesperada reacción de una abuela ante una broma de su nieto Se viralizó un video en redes sociales donde una señora se enoja con el niño porque la salpicó con pintura y reaccionó de la peor manera posible. Por + Seguir en







El niño sufrió quemaduras graves. Captura video redes sociales.

En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a una señora mayor lanzarle agua hirviendo a un niño que intenta molestarla con pinturas de colores. El escalofriante episodio ocurrió en la zona de Nagpur, en India. El pequeño presenta entre el 18 a 20% de su cuerpo quemado.

En el video, que dura tan solo unos segundos, se puede ver como una señora le lanza el contenido de un balde blanco, que contenía agua hirviendo, a su nieto cuando este se le acerca a tirarle pinturas de colores. El pequeño da pequeños saltos mientras intenta correr hacia adentro de su casa.

INDIA | Una señora vertió agua hirviendo sobre un niño de 5 años que sólo quería jugar Holi con ella.



https://t.co/iBxGbmrwT9 — XAlertNow (@xalertnow) March 4, 2026 La abuela, de inmediato toma otro balde, con agua fría dentro, y se lo tira para aplacar el dolor. Según el medio Times of India, la señora fue identificada como Sindhu Thakre, de 60 años, y el pequeño como Om Vange, de tan solo cuatro años.

Como consecuencia del ataque, el niño fue trasladado a un hospital privado donde los médicos determinaron que tenía entre el 18 a 20% de su cuerpo quemado. "Parece ser un caso de provocación repentina: el chico le echó agua coloreada encima y ella reaccionó con ira. No fue premeditado, pero aun así fue imprudente", aseguraron las autoridades.

También explicaron que la broma del niño, tirar pintura de color, corresponde con el festival de primavera llamado Holi, que se celebra entre febrero y marzo para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal, la llegada de la primavera, el amor y la renovación, marcando un tiempo de alegría y unión social.