7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Viral: la inesperada reacción de una abuela ante una broma de su nieto

Se viralizó un video en redes sociales donde una señora se enoja con el niño porque la salpicó con pintura y reaccionó de la peor manera posible.

Por
El niño sufrió quemaduras graves. 

El niño sufrió quemaduras graves. 

Captura video redes sociales.

En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a una señora mayor lanzarle agua hirviendo a un niño que intenta molestarla con pinturas de colores. El escalofriante episodio ocurrió en la zona de Nagpur, en India. El pequeño presenta entre el 18 a 20% de su cuerpo quemado.

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 
Te puede interesar:

Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

En el video, que dura tan solo unos segundos, se puede ver como una señora le lanza el contenido de un balde blanco, que contenía agua hirviendo, a su nieto cuando este se le acerca a tirarle pinturas de colores. El pequeño da pequeños saltos mientras intenta correr hacia adentro de su casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xalertnow/status/2029252031098036535&partner=&hide_thread=false

La abuela, de inmediato toma otro balde, con agua fría dentro, y se lo tira para aplacar el dolor. Según el medio Times of India, la señora fue identificada como Sindhu Thakre, de 60 años, y el pequeño como Om Vange, de tan solo cuatro años.

Como consecuencia del ataque, el niño fue trasladado a un hospital privado donde los médicos determinaron que tenía entre el 18 a 20% de su cuerpo quemado. "Parece ser un caso de provocación repentina: el chico le echó agua coloreada encima y ella reaccionó con ira. No fue premeditado, pero aun así fue imprudente", aseguraron las autoridades.

También explicaron que la broma del niño, tirar pintura de color, corresponde con el festival de primavera llamado Holi, que se celebra entre febrero y marzo para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal, la llegada de la primavera, el amor y la renovación, marcando un tiempo de alegría y unión social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre bajó en el piso que había pedido pero el ascensor subió inesperadamente.

¡Se salvó de milagro! Un hombre casi muere aplastado por un ascensor en la India

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Un nuevo avistamiento de un OVNI en La Plata despertó la curiosidad de los vecinos.

¿Un OVNI en La Plata? Un objeto con forma de "boomerang" sorprendió a los vecinos

Los hermanitos fueron testigos del primer consentimiento de esta Generación Dorada.

Gran Hermano 2026: quiénes dieron el "consentimiento" que sacudió la casa

Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Rating Cero

Se filtraron rumores de un posible nuevo romance de Shakira

¿Nueva relación? Shakira estaría conociendo a un misterioso hombre

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
play

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad.

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

La película mezcla acción intensa con momentos de pura tensión, aprovechando el escenario helado para generar una sensación constante de fragilidad. 
play

Esta película de Liam Neeson combina suspenso con acción y te dejará sin palabras: cómo encontrarla en Netflix

ALF se convirtió en uno de los íconos televisivos más recordados de los años 80.

Uno por uno, qué fue de la vida de los protagonistas de ALF

Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo.

Una estrella de Netflix y una figura del Mundial 2026 estarían juntos: las claves del romance

últimas noticias

La nueva atracción de Turismo en CABA: El Festival de Globos Aerostáticos

Este es el festival de globos aerostáticos que tendrá Buenos Aires en marzo 2026: dónde y en qué fecha es

Hace 6 minutos
Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Hace 17 minutos
Equinoccio de otoño 2026: ¿Cómo impacta a cada signo zodiacal?

Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

Hace 19 minutos
play
Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

Hace 22 minutos
El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de Bomberos.

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia habilitó a los vecinos a retirar sus pertenencias

Hace 26 minutos