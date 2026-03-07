7 de marzo de 2026 Inicio
Quién es Ernesto Talvi, el economista uruguayo que Luis Caputo sumó a su equipo

El titular del Palacio de Hacienda anunció su incorporación y señaló que cuenta con una "extensa trayectoria y reputación", que "serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía".

Talvi fue candidato a presidente en Uruguay en 2019. 

El ministro de Economía Luis Caputo, anunció este sábado la incorporación a su equipo el economista uruguayo Ernesto Talvi, quien en 2019 supo ser candidato a presidente en su país por el Partido Colorado. El titular del Palacio de Hacienda anunció su incorporación y señaló que cuenta con una "extensa trayectoria y reputación", que "serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina".

"Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico", publicó Caputo en su cuenta de X.

Recibido como Doctor en Economía en la Universidad de Chicago y egresado de la Universidad de la República (Uruguay), Telvi es especialista en macroeconomía de mercados emergentes, programas de estabilización de la inflación y política fiscal.

Durante más de 20 años dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), también se desempeñó como asesor del Banco Central del Uruguay y trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En 2019 fue el candidato a presidente por el Partido Colorado, luego de ganar la interna con el sector "Ciudadanos" al al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Su desempeño en los comicios nacionales luego fue magro: obtuvo el 12,34% de los votos y siendo la tercera fuerza política más votada del país, por detrás del Frente Amplio y el Partido Nacional.

Qué opinaba Ernesto Talvi sobre la economía argentina

En noviembre de 2025, el economista brindó una entrevista a La Nación donde hizo referencia al plan económico del Argentina, y la recuperación marcada del otro lado del charco.

“El programa de estabilización uruguayo culminó en siete años y medio con una inflación de un dígito. Se pasó de una inflación de 140 a 40 por ciento en dos años, parecidísimo a la Argentina, y para bajar de 40 a 1 dígito, demoramos cinco años y medio. Fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita”, señaló Talvi.

Para luego agregar: “Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan”.

Al momento de hablar de Argentina, analizó que "las sociedades no se reinventan cada cuatro años, sino que evolucionan y que es necesario que el país se ponga de acuerdo en cuestiones básicas": “Vaca Muerta es un éxito justamente, entre otras cosas, por la continuidad de las reglas de juego desde Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, Milei, sin coalición política, el plan es inviable”.

