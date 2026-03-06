Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026 El ex capitán italiano inicia una nueva etapa en el banco de suplentes. Su experiencia será clave para el debut del seleccionado asiático en la máxima cita. Por + Seguir en







Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación.

Fabio Cannavaro, ex capitán de Italia que ganó el Balón de Oro en 2006, asumió el desafío de dirigir a Uzbekistán en el Mundial 2026.





Tras una carrera histórica como defensor, el italiano busca consolidarse ahora en el banco de suplentes.





El seleccionado asiático disputará por primera vez una Copa del Mundo y apuesta a la experiencia del ex futbolista.





El entrenador llega con recorrido en ligas de Asia y Medio Oriente, donde consiguió sus principales logros como DT. El ex defensor italiano Fabio Cannavaro volverá a vivir la intensidad de una Copa del Mundo, aunque esta vez desde el banco de suplentes. El histórico capitán de Selección de fútbol de Italia que levantó el trofeo en 2006 asumió el reto de dirigir a Selección de fútbol de Uzbekistán, uno de los combinados que participará por primera vez en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La figura del italiano quedó marcada para siempre por el título conseguido en la final del Copa Mundial de la FIFA 2006. Aquel equipo superó a Alemania en semifinales y venció a Francia en la definición por penales, un triunfo que selló el cuarto campeonato mundial de la Azzurra. Ese mismo año, el defensor recibió el Balón de Oro, un reconocimiento poco habitual para jugadores de su posición.

Dos décadas después de aquel logro, el ex zaguero afronta una etapa muy distinta de su carrera. Luego de retirarse del fútbol profesional, comenzó un recorrido como entrenador que lo llevó por clubes de Asia y Medio Oriente, con experiencias alejadas de los grandes focos del fútbol europeo.

La posibilidad de dirigir a Uzbekistán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para relanzar su trayectoria como técnico. El seleccionado asiático llega a la cita mundialista con la ilusión de competir frente a rivales de mayor tradición internacional.

Cannavaro Redes sociales La carrera de Cannavaro como futbolista Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. Su carrera profesional comenzó en SSC Napoli en 1993, donde incluso llegó a compartir vestuario con Diego Maradona. Luego de sus primeras temporadas, continuó su desarrollo en Parma FC, equipo en el que permaneció entre 1995 y 2002 y donde conquistó títulos nacionales e internacionales.

Posteriormente jugó en Inter de Milán y luego en Juventus FC, antes de dar el salto al Real Madrid luego del Mundial de 2006. En el club español ganó dos ligas y continuó consolidando su reputación como uno de los defensores más fiables del fútbol europeo. Cannavaro Balón de oro Redes sociales Su recorrido en la élite se extendió hasta 2010, cuando regresó a la Juventus para disputar su última etapa en el fútbol de primer nivel. En total acumuló casi dos décadas de actividad profesional y un palmarés que incluye títulos de liga en España, la Copa de la UEFA con Parma, además del campeonato mundial con la selección italiana. A lo largo de su trayectoria disputó 694 partidos oficiales entre clubes y selección, convirtiendo además 16 goles. Luego de su despedida del fútbol europeo, cerró su carrera como jugador en Al-Ahli Dubai, equipo de Emiratos Árabes Unidos en el que jugó durante la temporada 2010-2011.