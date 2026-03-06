6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026

El ex capitán italiano inicia una nueva etapa en el banco de suplentes. Su experiencia será clave para el debut del seleccionado asiático en la máxima cita.

Por
Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 

Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 

  • Fabio Cannavaro, ex capitán de Italia que ganó el Balón de Oro en 2006, asumió el desafío de dirigir a Uzbekistán en el Mundial 2026.

  • Tras una carrera histórica como defensor, el italiano busca consolidarse ahora en el banco de suplentes.

  • El seleccionado asiático disputará por primera vez una Copa del Mundo y apuesta a la experiencia del ex futbolista.

  • El entrenador llega con recorrido en ligas de Asia y Medio Oriente, donde consiguió sus principales logros como DT.

El ex defensor italiano Fabio Cannavaro volverá a vivir la intensidad de una Copa del Mundo, aunque esta vez desde el banco de suplentes. El histórico capitán de Selección de fútbol de Italia que levantó el trofeo en 2006 asumió el reto de dirigir a Selección de fútbol de Uzbekistán, uno de los combinados que participará por primera vez en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Stefano di Carlo, presidente de River Plate.
Te puede interesar:

River anunció que no participará más de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA

La figura del italiano quedó marcada para siempre por el título conseguido en la final del Copa Mundial de la FIFA 2006. Aquel equipo superó a Alemania en semifinales y venció a Francia en la definición por penales, un triunfo que selló el cuarto campeonato mundial de la Azzurra. Ese mismo año, el defensor recibió el Balón de Oro, un reconocimiento poco habitual para jugadores de su posición.

Dos décadas después de aquel logro, el ex zaguero afronta una etapa muy distinta de su carrera. Luego de retirarse del fútbol profesional, comenzó un recorrido como entrenador que lo llevó por clubes de Asia y Medio Oriente, con experiencias alejadas de los grandes focos del fútbol europeo.

La posibilidad de dirigir a Uzbekistán en el Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para relanzar su trayectoria como técnico. El seleccionado asiático llega a la cita mundialista con la ilusión de competir frente a rivales de mayor tradición internacional.

Cannavaro

La carrera de Cannavaro como futbolista

Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. Su carrera profesional comenzó en SSC Napoli en 1993, donde incluso llegó a compartir vestuario con Diego Maradona. Luego de sus primeras temporadas, continuó su desarrollo en Parma FC, equipo en el que permaneció entre 1995 y 2002 y donde conquistó títulos nacionales e internacionales.

Posteriormente jugó en Inter de Milán y luego en Juventus FC, antes de dar el salto al Real Madrid luego del Mundial de 2006. En el club español ganó dos ligas y continuó consolidando su reputación como uno de los defensores más fiables del fútbol europeo.

Cannavaro Balón de oro

Su recorrido en la élite se extendió hasta 2010, cuando regresó a la Juventus para disputar su última etapa en el fútbol de primer nivel. En total acumuló casi dos décadas de actividad profesional y un palmarés que incluye títulos de liga en España, la Copa de la UEFA con Parma, además del campeonato mundial con la selección italiana.

A lo largo de su trayectoria disputó 694 partidos oficiales entre clubes y selección, convirtiendo además 16 goles. Luego de su despedida del fútbol europeo, cerró su carrera como jugador en Al-Ahli Dubai, equipo de Emiratos Árabes Unidos en el que jugó durante la temporada 2010-2011.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cinco finales inolvidables de la Copa del Mundo.

Cinco finales que quedarán en la historia de los Mundiales: fueron partidazos

La Selección argentina ganó el título en la edición de 2022 frente a Italia en Wembley

¿Se juega la Finalissima entre Argentina - España? La fuerte postura de la UEFA

“Admiro mucho a Riquelme, a Neymar, a Messi, a Paredes. Sonmis referentes”, confesó

Quién es Tomás Aranda, la nueva joyita de Boca que fue la figura para la victoria frente a Lanús

Escándalos que marcaron la historia de los Mundiales.

Los 5 escándalos más resonantes de la historia de los Mundiales

Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale.
play

Revivió Boca: goleó 3-0 a Lanús en el Sur y mostró su mejor versión en Torneo Apertura

Rating Cero

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

Yanina Latorre afirmó que Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública. 

Yanina Latorre aseguró que Pampita conducirá un programa en la TV Pública por una cifra millonaria

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Emilia Attias, en un momento del filme dirigido por Leo Damario.
play

Llega a los cines Sólo Fanáticos, la sorprendente y real historia de una creadora de contenidos en Only Fans

Harry Styles en el velorio de Liam Payne.
play

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

últimas noticias

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Hace 31 minutos
Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 

Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026

Hace 43 minutos
La reforma laboral introduce cambios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 46 minutos
El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024.

Bono de $70.000 de ANSES: ¿aumenta en marzo 2026?

Hace 57 minutos
Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

Hace 1 hora