Martín Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

En su debut como director técnico del fútbol europeo, Martín Demichelis tuvo su primer partido en el banco del Mallorca ante el Osasuna por la fecha N°27 de La Liga y lo ganaba 2 a 0, pero se lo empataron en cinco minutos. De este modo, continúa en zona de descenso.
El encuentro terminó 2 a 2 luego de que el equipo visitante esté en ventaja con dos goles de Vedat Muriqi a los 35 y 61 minutos, pero en el final del partido, después de dos expulsiones (una por cada lado), Kike Barja anotó el descuento y cinco minutos después, Budimir marcó la igualdad.
Mallorca continúa en zona de descenso y está en el puesto N°18 con 25 unidades a falta de once fechas para que termine el torneo. Su próximo partido será el Espanyol de Barcelona, después jugará ante Elche y más adelante le tocará el Real Madrid.
En su cuerpo técnico se encuentran Germán Lux y Diego Gabriel Raimondi como asistentes, Jorge Rey como preparador físico y Mariano Cambursano como analista de video. Micho firmó hasta final de temporada y, en caso de que descienda, se renovará automáticamente por un año más.
Los goles de Osasuna y Mallorca por LaLiga de España
Embed - ERA DEBUT SOÑADO DE DEMICHELIS EN MALLORCA, PERO BUDIMIR LO AMARGÓ | Osasuna 2-2 Mallorca | RESUMEN