Martín Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos El entrenador tuvo su primer partido al frente del equipo en el encuentro contra el Osasuna por la fecha 27 de La Liga y finalizó 2 a 2. De esta manera, continúa en zona de descenso.







Demichelis debutó con empate en Mallorca. EFE

En su debut como director técnico del fútbol europeo, Martín Demichelis tuvo su primer partido en el banco del Mallorca ante el Osasuna por la fecha N°27 de La Liga y lo ganaba 2 a 0, pero se lo empataron en cinco minutos. De este modo, continúa en zona de descenso.

El encuentro terminó 2 a 2 luego de que el equipo visitante esté en ventaja con dos goles de Vedat Muriqi a los 35 y 61 minutos, pero en el final del partido, después de dos expulsiones (una por cada lado), Kike Barja anotó el descuento y cinco minutos después, Budimir marcó la igualdad.

Mallorca continúa en zona de descenso y está en el puesto N°18 con 25 unidades a falta de once fechas para que termine el torneo. Su próximo partido será el Espanyol de Barcelona, después jugará ante Elche y más adelante le tocará el Real Madrid.

En su cuerpo técnico se encuentran Germán Lux y Diego Gabriel Raimondi como asistentes, Jorge Rey como preparador físico y Mariano Cambursano como analista de video. Micho firmó hasta final de temporada y, en caso de que descienda, se renovará automáticamente por un año más.