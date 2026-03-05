Cinco finales que quedarán en la historia de los Mundiales: fueron partidazos

Las finales de la Copa del Mundo suelen condensar todo lo que el torneo representa: talento, presión, gloria y caída. A lo largo de las décadas, algunos partidos decisivos trascendieron el resultado y se transformaron en relatos fundacionales del fútbol moderno.

En esos encuentros se mezclaron contextos adversos, favoritismos abrumadores y desenlaces imprevisibles . La combinación de tensión y calidad futbolística convirtió a estas definiciones en verdaderos espectáculos que aún hoy alimentan la memoria colectiva.

Desde estadios colmados por cientos de miles de espectadores hasta tandas de penales electrizantes, estas cinco finales quedaron grabadas por su dramatismo y por la magnitud de lo que estuvo en juego.

El 16 de julio de 1950 el estadio Maracanã fue escenario de uno de los episodios más impactantes en la historia del fútbol . Brasil necesitaba apenas un empate para consagrarse campeón ante una multitud cercana a las 200.000 personas que ya se preparaba para celebrar. El equipo anfitrión incluso comenzó en ventaja, alimentando la sensación de que el título estaba asegurado.

Sin embargo, la reacción de Uruguay modificó el destino previsto y dio origen al Maracanazo , un término que desde entonces simboliza una derrota inesperada y traumática. Los goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia silenciaron el estadio más emblemático del país y transformaron la fiesta en estupor. La caída no fue interpretada únicamente como un resultado adverso, sino como un golpe profundo al orgullo deportivo nacional.

El impacto trascendió lo futbolístico y se instaló en el plano social. La prensa reflejó la magnitud del drama con titulares contundentes, mientras el silencio se apoderaba de las tribunas y de buena parte del país. Para Uruguay significó su segundo título mundial; para Brasil, una herida simbólica que marcó a generaciones y convirtió aquella final en una de las más devastadoras de todos los tiempos.

Mundial 1954: Alemania Federal 3-2 Hungría

La final de Suiza 1954 enfrentó a una Hungría invicta desde hacía más de cuatro años contra una Alemania Federal que no partía como favorita. El conjunto magiar, liderado por Ferenc Puskás y acompañado por una generación brillante, había deslumbrado al mundo y goleado a los propios alemanes en la fase previa. Cuando se adelantó 2-0 en los primeros minutos, todo parecía confirmar una consagración anunciada.

Sin embargo, bajo una lluvia persistente, el desarrollo tomó un rumbo inesperado. Alemania reaccionó con determinación, igualó el marcador en pocos minutos y sostuvo la presión de un rival que continuó atacando y generando peligro constante. La resistencia alemana transformó el partido en un pulso dramático entre el favorito indiscutido y un equipo decidido a desafiar los pronósticos.

A seis minutos del final, Helmut Rahn culminó un contragolpe que estableció el 3-2 definitivo y consumó la sorpresa. La derrota de los magiares, considerados casi imbatibles, marcó el derrumbe de una era y el nacimiento de una nueva potencia mundial, en una final que pasó a la historia por la magnitud del vuelco y el peso simbólico de sus protagonistas.

Mundial 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal

La final del estadio Azteca fue el punto culminante del torneo que consagró a Diego Armando Maradona como figura central. Argentina llegó a esa instancia impulsada por el liderazgo y la influencia de su capitán, y ante más de 100.000 espectadores tomó una ventaja de dos goles que parecía encaminar la definición frente a Alemania Federal.

El conjunto europeo reaccionó con determinación e igualó el marcador en apenas siete minutos, reinstalando la incertidumbre cuando el título parecía definido. El 2-2 transformó el cierre en un tramo de máxima tensión, con el partido abierto y la presión en su punto más alto.

En ese contexto decisivo volvió a aparecer Maradona, quien habilitó con precisión a Jorge Burruchaga para el 3-2 definitivo. El tanto aseguró el segundo campeonato mundial para Argentina y selló el Mundial de Maradona, una actuación que quedó inscripta entre las más determinantes en la historia de la competencia.

Mundial 1998: Francia 3-0 Brasil

Francia alcanzó su primera final mundialista como anfitriona y se encontró frente a una Brasil tetracampeona, repleta de figuras y señalada como gran favorita. En la previa, la atención también se concentró en la situación de Ronaldo Nazário, cuya condición física generó incertidumbre en las horas anteriores al encuentro. En ese contexto cargado de expectativa, el equipo local asumió el protagonismo desde el inicio.

Más allá de la ausencia por sanción de un defensor clave, el conjunto dirigido por Aimé Jacquet impuso un planteo sólido y eficaz. Zinédine Zidane emergió como figura central con dos goles que marcaron el rumbo del partido, mientras Brasil no logró desplegar el poder ofensivo que lo había llevado hasta esa instancia decisiva.

En el tramo final, un tercer tanto terminó de sellar el 3-0 y confirmó la primera consagración mundial de Francia. La derrota brasileña no solo sorprendió por el resultado, sino también por el contraste entre las expectativas previas y lo ocurrido en el campo de juego, en una final que modificó el mapa del poder futbolístico internacional.

Mundial 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 por penales)

La final del 18 de diciembre de 2022 se convirtió en una de las definiciones más impactantes en la historia de la Copa del Mundo. Argentina dominó durante gran parte del encuentro y se adelantó 2-0, construyendo una ventaja que parecía definitiva. Sin embargo, la reacción de Francia en los minutos finales modificó el rumbo del partido y llevó la resolución a la prórroga, reinstalando la incertidumbre en el momento más sensible.

En el tiempo suplementario, el duelo adquirió una dimensión épica. Lionel Messi, capitán y referencia absoluta del equipo argentino, volvió a marcar para colocar a la Albiceleste en ventaja, pero Kylian Mbappé respondió con un penal que completó su triplete y forzó la definición desde el punto penal. El intercambio constante de goles transformó el encuentro en un choque vibrante, sostenido por dos figuras determinantes.

La tanda de penales inclinó la balanza a favor de Argentina por 4-2 y significó la recuperación de la corona mundial tras 36 años. El desenlace no solo selló un título largamente esperado, sino que consolidó una actuación cargada de dramatismo, tensión y simbolismo, en una final que quedó instalada entre las más emocionantes de todos los tiempos.