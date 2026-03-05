Los 5 escándalos más resonantes de la historia de los Mundiales

Del dopaje de Diego Maradona a la corrupción en la elección de Qatar 2022, una cronología de episodios que sacudieron al torneo más importante del fútbol.

A lo largo de su historia, la Copa del Mundo no solo consagró campeones y figuras inolvidables, sino que también acumuló controversias que atravesaron generaciones. Desde decisiones arbitrales discutidas hasta escándalos institucionales, el torneo organizado por la FIFA fue escenario de situaciones que excedieron lo deportivo.

Las sospechas de arreglos en Corea del Sur 2002 y el FIFA-Gate pusieron bajo la lupa a la dirigencia internacional.

El cabezazo de Zinedine Zidane en la final de 2006 dejó una imagen imborrable y condicionó la definición.

La expulsión de Diego Maradona en Estados Unidos 1994 tras un control antidopaje positivo marcó el final de su ciclo en la Selección argentina.

Un jugador de Inglaterra fue condenado a 15 meses de prisión por una riña en un bar

Algunas polémicas quedaron asociadas a jugadas puntuales; otras, en cambio, expusieron estructuras de poder y negociaciones oscuras . En todos los casos, el impacto trascendió el resultado y modificó la percepción pública sobre la transparencia del certamen.

Estos cinco episodios , ocurridos en distintas décadas, permiten reconstruir una línea temporal donde el drama, la sospecha y la indignación acompañaron a la competencia más vista del planeta.

El 25 de junio de 1994 quedó grabado como una de las fechas más oscuras en la memoria del fútbol argentino . Tras la victoria ante Nigeria en el estadio de Foxboro, la imagen de Diego Maradona caminando de la mano de una enfermera recorrió el planeta y paralizó a un país entero. No se trató solo de una postal extraña: fue el presagio de una caída abrupta.

A meses del Mundial 2026, resurgen antecedentes polémicos que marcaron la historia del torneo y su credibilidad.

Horas después se confirmó el positivo por efedrina , una sustancia prohibida que incrementa la capacidad respiratoria . La sanción fue inmediata y devastadora. Argentina no solo perdía a su capitán en plena competencia; se quedaba sin su símbolo , sin el líder que había regresado para intentar otra hazaña mundialista.

La frase “me cortaron las piernas” sintetizó el dramatismo del momento. No fue únicamente el final de un torneo para un futbolista excepcional: fue la ruptura de una ilusión colectiva. La sustancia había sido ingerida como parte de un plan nutricional de su entorno, pero la responsabilidad deportiva cayó sobre él. A partir de ese día, el Mundial de 1994 dejó de ser una competencia más y se convirtió en el escenario del derrumbe definitivo del máximo emblema argentino en la Selección.

El gol fantasma de Inglaterra ante Alemania en 1966

En la final disputada en Wembley, en 1966, el mundo asistió a una de las jugadas más controvertidas de todos los tiempos. Con el partido igualado en el suplementario, Geoff Hurst remató al arco alemán, la pelota pegó en el travesaño y picó sobre la línea. El estadio explotó en un grito anticipado.

El árbitro convalidó el tanto en medio de la confusión. Sin repeticiones claras ni tecnología de apoyo, la decisión quedó sellada en segundos. Años más tarde, estudios con herramientas avanzadas concluyeron que el balón no había ingresado completamente. Sin embargo, el marcador ya formaba parte de la historia.

Inglaterra terminó imponiéndose 4-2 y levantó su única Copa del Mundo. Para muchos, aquella validación fue más que un error: representó una injusticia deportiva en el partido más importante del torneo. La jugada pasó a la eternidad como el “gol fantasma”, una herida abierta en la memoria del fútbol mundial que todavía alimenta debates y teorías cada vez que se repasan las finales más polémicas.

El cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final de 2006

La final disputada en Berlín tuvo un desenlace inesperado. En el cierre del alargue, Zinedine Zidane golpeó con la cabeza a Marco Materazzi tras un intercambio verbal. El árbitro argentino Horacio Elizondo expulsó al mediocampista francés, que jugaba su último encuentro profesional.

Años después, ambos protagonistas reconocieron que un comentario despectivo sobre la hermana del francés provocó la reacción. Francia perdió la definición por penales y la imagen del cabezazo se convirtió en símbolo de una final marcada por la tensión.

Las sospechas arbitrales que rodearon a Corea del Sur en 2002

En el primer Mundial disputado en Asia, Corea del Sur alcanzó las semifinales tras eliminar a Portugal, Italia y España. Sin embargo, varias decisiones arbitrales generaron fuertes cuestionamientos.

Ante Italia se anuló un gol por fuera de juego y se expulsó a Francesco Totti por una supuesta simulación. Frente a España, dos tantos fueron invalidados en un encuentro que terminó definiéndose por penales. Con el tiempo, y tras las revelaciones del FIFA-Gate en 2015, se comprobó que existieron arreglos vinculados a esos partidos, lo que reforzó las sospechas sobre aquel recorrido histórico.

FIFA-Gate y la elección de Qatar como sede del Mundial 2022

El escándalo de corrupción que estalló en 2015 expuso un entramado de sobornos dentro de la dirigencia internacional. La investigación alcanzó la designación de Qatar como sede del Mundial 2022 y provocó la caída de Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA.

La trama judicial también involucró a Michel Platini, dirigente de la UEFA, en uno de los casos de corrupción más resonantes del deporte. Además de las denuncias por coimas, el torneo fue señalado por el elevado costo de organización y por cuestionamientos vinculados a derechos humanos y condiciones laborales en la construcción de estadios.

Estos episodios, separados por décadas, revelan que la historia de los Mundiales combina gloria y controversia en partes iguales, y que detrás de cada campeonato también se libra una batalla por la legitimidad.