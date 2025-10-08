Di María se sumó al último adiós a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje En una historia de Instagram, el Fideo le dedicó un sentido posteo a quien fuera entrenador y campeón con Rosario Central: "Gracias por enseñarnos", expresó. Por







El último encuentro de Di María y Russo, en el Mundial de Clubes.

La muerte de Miguel Ángel Russo sacudió al mundo del fútbol, que supo respetar y valorar a uno de los mejores entrenadores argentinos de la historia. Y uno de los que rindió un sentido homenaje fue el campeón del mundo, Ángel Di María, que le dedicó unas palabras en sus redes tras el fallecimiento.

El ídolo de Rosario Central utilizó sus historias de Instagram para referirse al entrenador, que llevó al Canalla a coronarse en la Copa de La Liga en 2024: "Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, Miguel querido", expresó.

La foto que acompaña al posteo fue el último encuentro entre ambos referentes en el club rosarino: en el partido entre Benfica y Boca Juniors, por la primera fecha del Mundial de Clubes 2025 en Miami. El abrazo entre el Fideo y Miguelo fue previo al partido, que terminó 2-2 en el Hard Rock Stadium.

En el último partido entre Rosario Central y Boca, por la fecha 8 de la Liga Profesional (empate 1-1, no pudo repetirse el cruce porque Russo ya no se encontraba en óptimas condiciones, y el Xeneize fue dirigido por Claudio Úbeda.