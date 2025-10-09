10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

El artista chileno Nicolás Miranda también colocó otras figuras, como un Chucky con la cabeza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios representantes de la ultraderecha española.

Por
La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Nicolás Miranda, un artista plástico chileno, ingresó al Museo de Cera de Madrid, en España, y colocó una figura del presidente Javier Milei transformado como un perro faldero que mueve la cola a los pies de la escultura del mandatario estadounidense, Donald Trump, junto a su esposa Melania.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.
Te puede interesar:

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Además, Miranda colocó otras figuras grotescas en el Museo de Cera de Madrid. Una de ellas fue una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Embed - Nicolás Miranda on Instagram: " Nicolás Miranda convierte el Despacho Oval del Museo de Cera de Madrid en un retablo de ultraderecha El proyecto 'Child’s play' se sitúa en tiempos convulsos y hostiles, en los que el instinto feroz de supervivencia animal se impone sobre la razón humanitarista. Según Nicolás Miranda: “la propuesta consiste en una intervención -arte de acción- inscripta en lo que se entiende como sitio específico, en este caso es el Museo de Cera de Madrid y particularmente el diorama que representa el Despacho Oval de la Casa Blanca. Este nicho está compuesto por las esculturas de Barack Obama, Donald Trump y Melania Trump, los dos primeros presentan un sillón vacío, dispuesto para que las y los visitantes se saquen fotografías en tan distinguido lugar”. Y precisa: “formalmente la intervención implica infiltrar, camuflar y acoplar cinco esculturas en el espacio antes nombrado: Netanyahu vestido como Chucky (el muñeco diabólico) y sentado en el sillón para visitantes, Milei como un perro de chalet a los pies del mandatario de USA, mientras Santiago Abascal, Isabel Diaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida se posan como roedores cual película de Disney”. #madrid #arte #gaza #trump #museodecera #ayuso"

Entre otras figuras colocadas por el artista chileno, se sumaron las de los españoles Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde madrileño; y Santiago Abascal, líder de Vox. Todos ellos son representantes de la ultraderecha del país.

Todas las figuras satíricas de Miranda mencionadas fueron ubicadas junto a la del matrimonio Trump, en una reproducción del Salón Oval que se exhibe habitualmente en el Museo de Cera de Madrid.

Con esta intervención, el artista chileno buscó denunciar la complicidad internacional por el genocidio palestino en Gaza por parte del Estado de Israel.

Embed - Nicolás Miranda on Instagram: " Milei-perro, Conan, Netanyahu-Chucky y “líderes-rata”: la infiltración de Nico Miranda en la representación del Salón Oval de la Casa Blanca del Museo de Cera de Madrid que duró 20 minutos . Fotos: @fiacha.8 #museodecera #madrid #arte #gaza #trump #netanyahu #milei"

“El proyecto, cuyo título remite a la película de culto estadounidense Chucky, Child's play, construye un retablo de la decadencia occidental contemporánea, protagonizado por personajes de una ultraderecha, que contemplan pasivamente los registros fotográficos y audiovisuales del genocidio en Gaza, Palestina”, explicó Miranda mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

Miranda colocó todas las esculturas sin permiso del Museo. Sus autoridades emitieron un comunicado en el que aseguraron que "no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra".

“Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general”, dijeron desde el Museo de Cera de Madrid.

Según la dirección del Museo, las esculturas satíricas permanecieron en el recinto "únicamente durante un período de tiempo de 20 minutos". Sin embargo, la obra de intervención quedó inmortalizada en las redes sociales del artista chileno.

Embed - Nicolás Miranda on Instagram: "Vídeo de la intervención en el Museo de Cera de Madrid . proyecto Child's Play. «A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones», dice Nico Miranda, que asegura que «evita el panfleto» y quería montar un «retablo de ultraderecha» que mostrara la «paradoja» y las «contradicciones del sistema». Edición @fiacha.8 #museo #madrid #arte #netanyahu"
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

se derumbo un edificio en el centro de madrid: hay al menos tres heridos

Se derumbó un edificio en el centro de Madrid: hay al menos tres heridos

Ibiza registró inundaciones.

Alerta en Ibiza: cerraron escuelas y playas por las intensas lluvias e inundaciones

Charly García y Sting son amigos desde 1988, cuando compartieron escenario durante la gira mundial de Amnistía Internacional.
play

"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

La disputa involucró a alumnos de la Escuela de Comercio Martín Zapata y del colegio provincial Adolfo Pérez Esquivel.

Brutal pelea entre dos colegios secundarios deja un alumno en terapia intensiva

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

play

Triple femicidio: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Paul Krugman.

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina sino "proteger las apuestas de los amigos de Bessent"

Hace 1 hora
“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado del premier israelí.

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes en Gaza

Hace 2 horas
La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

Hace 2 horas
Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.

Bessent negó que el swap sea un rescate y destacó el compromiso de Milei de "sacar a China de la Argentina"

Hace 2 horas
play
Charly García y Sting son amigos desde 1988, cuando compartieron escenario durante la gira mundial de Amnistía Internacional.

"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

Hace 3 horas