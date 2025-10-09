Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

El artista chileno Nicolás Miranda también colocó otras figuras, como un Chucky con la cabeza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios representantes de la ultraderecha española.

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Nicolás Miranda, un artista plástico chileno, ingresó al Museo de Cera de Madrid, en España, y colocó una figura del presidente Javier Milei transformado como un perro faldero que mueve la cola a los pies de la escultura del mandatario estadounidense, Donald Trump , junto a su esposa Melania.

Además, Miranda colocó otras figuras grotescas en el Museo de Cera de Madrid. Una de ellas fue una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Embed - Nicolás Miranda on Instagram: " Nicolás Miranda convierte el Despacho Oval del Museo de Cera de Madrid en un retablo de ultraderecha El proyecto 'Child’s play' se sitúa en tiempos convulsos y hostiles, en los que el instinto feroz de supervivencia animal se impone sobre la razón humanitarista. Según Nicolás Miranda: “la propuesta consiste en una intervención -arte de acción- inscripta en lo que se entiende como sitio específico, en este caso es el Museo de Cera de Madrid y particularmente el diorama que representa el Despacho Oval de la Casa Blanca. Este nicho está compuesto por las esculturas de Barack Obama, Donald Trump y Melania Trump, los dos primeros presentan un sillón vacío, dispuesto para que las y los visitantes se saquen fotografías en tan distinguido lugar”. Y precisa: “formalmente la intervención implica infiltrar, camuflar y acoplar cinco esculturas en el espacio antes nombrado: Netanyahu vestido como Chucky (el muñeco diabólico) y sentado en el sillón para visitantes, Milei como un perro de chalet a los pies del mandatario de USA, mientras Santiago Abascal, Isabel Diaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida se posan como roedores cual película de Disney”. #madrid #arte #gaza #trump #museodecera #ayuso"

Entre otras figuras colocadas por el artista chileno, se sumaron las de los españoles Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida , alcalde madrileño; y Santiago Abascal, líder de Vox . Todos ellos son representantes de la ultraderecha del país.

Todas las figuras satíricas de Miranda mencionadas fueron ubicadas junto a la del matrimonio Trump, en una reproducción del Salón Oval que se exhibe habitualmente en el Museo de Cera de Madrid .

Con esta intervención, el artista chileno buscó denunciar la complicidad internacional por el genocidio palestino en Gaza por parte del Estado de Israel.

Embed - Nicolás Miranda on Instagram: " Milei-perro, Conan, Netanyahu-Chucky y “líderes-rata”: la infiltración de Nico Miranda en la representación del Salón Oval de la Casa Blanca del Museo de Cera de Madrid que duró 20 minutos . Fotos: @fiacha.8 #museodecera #madrid #arte #gaza #trump #netanyahu #milei" View this post on Instagram A post shared by Nicolás Miranda (@nico_miranda_art)

“El proyecto, cuyo título remite a la película de culto estadounidense Chucky, Child's play, construye un retablo de la decadencia occidental contemporánea, protagonizado por personajes de una ultraderecha, que contemplan pasivamente los registros fotográficos y audiovisuales del genocidio en Gaza, Palestina”, explicó Miranda mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

Miranda colocó todas las esculturas sin permiso del Museo. Sus autoridades emitieron un comunicado en el que aseguraron que "no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra".

“Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general”, dijeron desde el Museo de Cera de Madrid.

Según la dirección del Museo, las esculturas satíricas permanecieron en el recinto "únicamente durante un período de tiempo de 20 minutos". Sin embargo, la obra de intervención quedó inmortalizada en las redes sociales del artista chileno.