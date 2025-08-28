28 de agosto de 2025 Inicio
Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección argentina para las Eliminatorias: quiénes quedaron afuera de la lista preliminar

Con la presencia de Lionel Messi, el entrenador brindó la nómina que afrontará los partidos frente a Venezuela en el Monumental y como visitante contra Ecuador.

Lionel Messi fue convocado y será el último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección.

En lo que será las últimas dos fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección para los encuentros frente a Venezuela, como local, y Ecuador, de visitante.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, confirmó Messi
Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias con la Selección: "Va a ser muy especial"

La principal novedad, será la ratificación por parte de Lionel Scaloni de citar al capitán Lionel Messi que ya está recuperado de una lesión muscular y confirmó que el encuentro con la Vinotinto en el Monumental será el último con la camiseta de la Albiceleste por dicha competencia.

Pero entre los restantes 28 convocados también sorprendió con los nombres que formarán parte de la nómina, sobre todo de los juveniles que se ganaron el lugar para estar a disposición del entrenador para ambos encuentros.

En esa línea, Facundo Medina y Ángel Correa quedaron afuera, mientras que Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Julio Soler, Alan Varela y José Manuel López pasaron el recorte. También se siguen manteniendo Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Valentín Carboni.

El surgido de las inferiores de Boca, de buen presente en Porto, se ganó el puesto para reemplazar a Enzo Fernández, expulsado frente a Colombia y recibió dos fechas de sanción. Mientras que el Diablito, recientemente llegado al Bayer Leverkusen, es uno de los mediapuntas que incluyó Scaloni y espera tener su debut en la Mayor en esta doble fecha.

Eliminatorias 2026: la lista de convocados para la doble fecha FIFA

Cuándo se jugará la última doble fecha FIFA por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina jugará, a partir de la próxima semana, los últimos partidos de las Eliminatorios 2026 de cara a lo que será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer encuentro será el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental desde las 20:30 frente a Venezuela, con el arbitraje de del chileno Piero Maza. El trasandino dirigió la semifinal de la Copa América 2024, ante Canadá, con victoria albiceleste. También estuvo en la derrota ante Colombia, en Barranquilla.

Mientras que la última jornada será el martes 9 desde las 20 en Guayaquil frente a Ecuador, donde Wilmar Roldán será el juez. El colombiano dirigió once veces a Argentina: cinco victorias, tres empates y tres derrotas (incluida la final de la Copa América 2015).

