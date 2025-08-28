Messi confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias con la Selección: "Va a ser muy especial" El capitán de Inter Miami volvió a las canchas y convirtió dos goles para dar vuelta el clásico de la Florida en las semifinales de la Leagues Cup y llevar a Las Garzas al partido definitorio. Argentina jugará frente a Venezuela en el Monumental el próximo jueves 4 de septiembre. Por







“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, confirmó Messi

Lionel Messi volvió a jugar en Inter Miami tras varias semanas de ausencia por su lesión, pero quedó demostrado que sigue más vigente que nunca. Por lo que no solo dejó en claro que estará en la convocatoria de la Selección argentina, sino que confirmó la noticia que ningún hincha quería escuchar: los dos partidos que se vienen serán los últimos con el seleccionado nacional en Eliminatorias.

Las Garzas comenzaron perdiendo, pero en el segundo tiempo metió un doblete y le dio el pase a la final al Inter Miami: convirtió de penal, tras una falta al argentino Tadeo Allende, y luego clavó el 2-1 parcial con un jugadón colectivo que culminó de la mejor manera el capitán del equipo rosa. El venezolano Telasco Segovia selló tras una gran definición por arriba del arquero Pedro Gallese.

Tras la victoria, el argentino habló ante la prensa y confirmó lo que hace rato, se vino rumoreando: ante Venezuela, será su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias. “Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo sin pelos en la lengua sobre el choque del próximo jueves en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Embed Messi sobre el partido de Argentina en septiembre: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”.



Entrevista postpartido @appletv @LeaguesCup pic.twitter.com/58baoYRUV6 — Antonella González (@soyantosports) August 28, 2025 Cuándo se jugará la última doble fecha FIFA por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 La Selección argentina jugará, a partir de la próxima semana, los últimos partidos de las Eliminatorios 2026 de cara a lo que será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.