Lionel Scaloni, íntimo: "Las redes sociales te matan porque ves cosas que no son reales"

El entrenador de la Selección argentina habló con el canal de streaming oficial de AFA, contó sus inicios en Pujato y comparó su infancia con la actualidad: "Hoy hay mucho más show y me parece que es más presión", expresó.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en una entrevista extensa con el canal de streaming oficial de AFA y no ocultó su emoción al hablar de sus inicios, su familia en Pujato, Santa Fe y comparó su crianza con la actualidad: "Hoy las redes sociales te matan porque ves cosas que no son reales", expresó.

En la previa a una nueva doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador, el DT de la Albiceleste comenzó a relatar la dramática situación actual de los que recién empiezan en el ámbito del fútbol: "Era otra concepción del fútbol. Era otra cosa totalmente distinta. Ahora los pibes miran internet, nosotros nos mirábamos nada. Queríamos jugar".

Además, añadió: "Nosotros no teníamos acceso absolutamente a nada. Jugábamos porque nos gustaba, queríamos jugar fútbol. A lo mejor quería jugar alguna vez en Primera, todo eso sí. Pero no había tantas cosas para ver".

En ese sentido, en medio de su recorrido por los campos de su familia y las calles de su pueblo natal, Scaloni no ocultó su enojo con las redes sociales: "Hasta para la cabeza, era un poco más fácil porque ibas claro. Hoy las redes sociales, loco, te matan, ¿eh? Te frustran un montón porque vos ves cosas que no son reales".

Finalmente, concluyó: "Hoy hay mucho más show y me parece que para el nene es mucha más presión. Todo lo que se ve, se consume, lee y mucho de lo que se ve ahí no es real. Cualquiera pone cualquier cosa y te imaginás algo que a lo mejor después no va ser fácil".

Mirá parte de la entrevista a Lionel Scaloni en Pujato

