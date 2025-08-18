Con Messi y algunas sorpresas, Scaloni dio la prelista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias La Selección argentina disputará los partidos finales previo al mundial de Estados Unidos, México y Canadá: recibirá a Venezuela en el Monumental y visitará a Ecuador. Por







Mastantuono, Claudio Echeverri, Alan Varela y Juan Manuel López son las sorpresas de Scaloni @Argentina

Con el regreso de Lionel Messi, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocador para los choques frente a Venezuela y Ecuador en lo que será la última doble fecha de la Eliminatorias previa al Mundial 2026.

Con la buena noticia de la citación del capitán de la Selección luego de haber estado ausente en los últimos dos partidos con la Albiceleste por una lesión en Inter Miami, Scaloni dio la gran sorpresa con la primera citación de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con la inclusión de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

El combinado campeón del mundo, disputará las jornadas 17 y 18 frente a la Vinotinto el próximo 4 de septiembre en el Monumental desde 20:30, mientras que la despedida de las Eliminatorias a lo que será la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, será en condición de visitante frente a los ecuatorianos el 9 de septiembre desde las 20.

#SelecciónMayor Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/rhuJLP7agX — Selección Argentina (@Argentina) August 18, 2025 Quiénes son las sorpresas que aparecen en la prelista de la Selección argentina Entre las novedades de Lionel Scaloni se destaca la primera convocatoria de Juan Manuel López, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores de Palmeiras. En lo que va de la temporada, el futolista de 24 años lleva 15 goles en 42 partidos, y en esta ocasión ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).

Por su parte, Julio Soler, Alan Varela, Claudio Echeverri y Valentín Carboni reemplazarán por Valentín Barco, Nicolás Domínguez y Enzo Fernández (suspendido dos partidos tras la roja ante Colombia en la última fecha).