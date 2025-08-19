El jugador chaqueño de 19 años no entró en los planes de Pep Guardiola y el club inglés decidió prestarlo para que sume minutos en otro conjunto europeo. En el transcurso de este martes, el mediocampista se realizará la revisión médica.

Claudio Echeverri llegó a Manchester City con una gran ilusión, pero su estadía en el conjunto de Inglaterra duró poco ya que fue cedido a Alemania, donde compartirá equipo con un ex River que fue campeón del mundo en Qatar 2022 .

El ex River que minimizó a Mastantuono: "No le vi lo que tenían Aimar o Saviola"

El jugador chaqueño , que fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina de cara a la última doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026 , jugará en el último subcampeón de la Bundesliga: Bayer Leverkusen.

El Diablito llegó al City a principios de este año, tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección argentina, pero luego de un largo proceso de adaptación a la Premier League y a sus nuevos compañeros, no terminó de convencer al entrenador Pep Guardiola , quien apenas le dio un puñado de minutos .

Con la camiseta de los citizens apenas disputó tres partidos oficiales : debutó en la final de la FA Cup , sumó minutos en Premier League frente al Fulham y anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes contra Al-Ain.

Si bien el mediocampista sonó para varios clubes europeos en los últimos días , finalmente desembarcará en Bayer Leverkusen, que en pocas horas presentó la oferta y se hizo con los servicios del futbolista, según detalló el periodista, Fabrizio Romano.

“¡Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen! ¡Aquí vamos! Acuerdo con el Manchester City para cesión directa”, informó e indicó que la cesión es “sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen y Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1957773450363244839&partner=&hide_thread=false Claudio Echeverri to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with Manchester City for straight loan.



No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight.



El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. pic.twitter.com/zQPXp5gjYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

El presente de Bayer Leverkusen

La llegada de Claudio “Diablito” Echeverri se da en medio de la reconstrucción de Bayer Leverkusen tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, y de tres de sus figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah.

Desde la llegada del neerlandés, Erik Ten Hag, comenzó la campaña con buen pie, tras vencer 4 a 0 al Sonnenhof Großaspach de la tercera división por la primera ronda de la DFB Pokal. Este sábado, desde las 10.30, debuta por la liga local recibiendo al Hoffenheim.