19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cambio de rumbo: Claudio Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

El jugador chaqueño de 19 años no entró en los planes de Pep Guardiola y el club inglés decidió prestarlo para que sume minutos en otro conjunto europeo. En el transcurso de este martes, el mediocampista se realizará la revisión médica.

Por
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Claudio Echeverri llegó a Manchester City con una gran ilusión, pero su estadía en el conjunto de Inglaterra duró poco ya que fue cedido a Alemania, donde compartirá equipo con un ex River que fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Este ex River no se mostró tan impresionado con Mastantuono.
Te puede interesar:

El ex River que minimizó a Mastantuono: "No le vi lo que tenían Aimar o Saviola"

El Diablito llegó al City a principios de este año, tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección argentina, pero luego de un largo proceso de adaptación a la Premier League y a sus nuevos compañeros, no terminó de convencer al entrenador Pep Guardiola, quien apenas le dio un puñado de minutos.

Con la camiseta de los citizens apenas disputó tres partidos oficiales: debutó en la final de la FA Cup, sumó minutos en Premier League frente al Fulham y anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes contra Al-Ain.

Si bien el mediocampista sonó para varios clubes europeos en los últimos días, finalmente desembarcará en Bayer Leverkusen, que en pocas horas presentó la oferta y se hizo con los servicios del futbolista, según detalló el periodista, Fabrizio Romano.

“¡Claudio Echeverri al Bayer Leverkusen! ¡Aquí vamos! Acuerdo con el Manchester City para cesión directa”, informó e indicó que la cesión es “sin cláusula de compra, salario cubierto por el Leverkusen y Echeverri ya en camino a revisión médica esta noche”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1957773450363244839&partner=&hide_thread=false

El presente de Bayer Leverkusen

La llegada de Claudio “Diablito” Echeverri se da en medio de la reconstrucción de Bayer Leverkusen tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, y de tres de sus figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah.

Desde la llegada del neerlandés, Erik Ten Hag, comenzó la campaña con buen pie, tras vencer 4 a 0 al Sonnenhof Großaspach de la tercera división por la primera ronda de la DFB Pokal. Este sábado, desde las 10.30, debuta por la liga local recibiendo al Hoffenheim.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su potencia física, capacidad goleadora y una técnica que lo distingue lo ubica como una de las grandes promesas surgidas en Núñez.

La historia de Jonathan Spiff, la gran joya de River con raíces nigerianas

Sebastián Driussi anotó un doblete para River contra Godoy Cruz.

Video: el golazo de Sebastián Driussi para el 1-0 de River contra Godoy Cruz

River le ganó a Godoy Cruz.
play

River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en un partidazo y es el único puntero de la zona B del Clausura

River jugará este domingo frente a Godoy Cruz a las 18:30 en el Monumental

Tras dos empates seguidos, River quiere volver al triunfo ante Godoy Cruz en el Monumental

El entrenador Renato Paiva decidió enviarlo a la cancha en lugar de Deyverson, pero el cambio no se dio de inmediato.

El ex River y San Lorenzo que juega en Brasil y acaba de vivir una situación incómoda en su nuevo equipo

A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel.

La figura del fútbol argentino que reveló que es hincha de River

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 23 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 28 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 37 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 43 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 53 minutos