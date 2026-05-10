Quini 6: los resultados del sorteo 3.372 del domingo 10 de mayo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 10 de mayo de 2026.

El sorteo 3.372 del Quini 6 de este domingo 10 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Cayó la banda de "Los Cerrajeros": tenían 150 llaves duplicadas y un botín con objetos de lujo

Números ganadores: 4 - 7 - 15 - 24 - 27 - 39

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 10 de mayo de 2026

Números ganadores: 0 - 1 - 6 - 23 - 24 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $980.448.386

5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $3.613.914

4 aciertos: 925 ganadores Premio: $14.064

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 10 de mayo de 2026

Números ganadores: 1 - 8 - 15 - 21 - 24 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $4.839.402.413

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 10 de mayo de 2026

Números ganadores: 3 - 4 - 6 - 21 - 40 - 43

5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $21.622.828

Pozo extra: resultado del domingo 10 de mayo de 2026

Números ganadores: 4 - 7 - 15 - 24 - 37 - 39 - 0 - 1 - 6 - 23 - 40 - 8 - 21 - 44

249 ganadores. Premio: $622.489

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.373 del Quini 6 se realizará el miércoles 13 de mayo a las 21:15. Pozo estimado: $8.950.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.