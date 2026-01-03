4 de enero de 2026 Inicio
Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

El equipo campeón de la MLS se quiere reforzar de la mejor manera de cara a un año de calendario apretado y fichó al lateral derecho, campeón con la Academia del Trofeo de Campeones 2022, Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025.

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Inter Miami vive su época dorada en su corta historia, de la mano del astro argentino Lionel Messi tras coronarse campeón de la MLS Cup en 2025. Y para seguir por la senda de la victorias, Las Garzas apuntan a un mercado de pases furioso para afrontar un año con calendario apretado: en las últimas horas cerraron el segundo refuerzo.

Se trata del lateral derecho Facundo Mura, quien quedó libre de Racing, tras ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, y se convirtió en la nueva incorporación en Fort Lauderdale. “Un nuevo desafío. Bienvenido a Miami, Facundo”, sentención el elenco de Florida en su cuenta oficial de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2007553396598001774&partner=&hide_thread=false

El jugador de 26 años, que alternaba en el lateral derecho en Racing con el uruguayo Gastón Martirena, se suma al español Sergio Reguilón y a cinco jugadores provenientes del Draft: Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel. El equipo de Miami informó que continúa tramitando su visa y su Certificado de Transferencia Internacional (CTI), pasos necesarios para poder quedar a disposición del cuerpo técnico, encabezado por Javier Mascherano, y jugar en la MLS.

Estoy muy feliz de unirme al club. Tengo muchas ganas de trabajar y la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto”, expresó el defensor, quien coqueteó con la idea de jugar en River, pero finalmente decidió disputar la liga estadounidense con Messi, Rodrigo De Paul y compañía.

Embed

El lateral, oriundo de General Roca, Río Negro, surgió de las Inferiores de Estudiantes de La Plata y tuvo un gran paso por Colón de Santa Fe, donde ganó la única estrella del Sabalero, la Copa de la Liga Profesional 2021. Mura firmó su contrato que se extenderá hasta junio de 2029, tras firmarlo como agente libre.

Calendario del Champions Tour de Inter Miami, con Lionel Messi como figura

  • Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima | Sábado 24 de enero de 2026, a las 19 (hora Argentina) en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.
  • Inter Miami CF vs. Atlético Nacional SA | Sábado 31 de enero de 2026, a las 19 (hora Argentina) en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.
  • Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | Sábado 7 de febrero de 2026, a las 21 (hora Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

