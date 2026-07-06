Leandro Paredes picante sobre Neymar y la caída de Brasil "Va a ser una lástima no verlo más"

Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 en manos de Noruega ayer por la tarde. El cometa Haaland explotó en Nueva Jersey y con dos goles liquidó 2-1 a la Verdeamarela de Ancelotti. En la previa del choque de la Scaloneta contra Egipto, Leandro Paredes habló de la sorpresa y del golpe para su ex compañero del PSG, Neymar Junior. Y fue directo: “Va a ser una lástima no verlo más”.
La Scaloneta viene de sufrir contra Cabo Verde y ahora va contra Egipto. En la previa, Paredes fue claro: “Ya no, porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Sobre la caída del Scratch, no dudó: “Obviamente, hace ruido ver afuera a Brasil. Pero como dije después de Cabo Verde, no hay partido fácil. Las selecciones están todas muy bien preparadas”.
Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumpliendo la cábala de comer caramelos antes de los partidos.
Y sobre Neymar, dejó una frase que pega fuerte por la relación de amistad que lo une con el delantero: “Duele verlo así. Uno como amigo, más allá de que sea de Brasil, tiene un cariño muy grande por él. Le deseo siempre lo mejor y va a ser una lástima no verlo más”. Paredes y el jugador del santos compartieron vestuario en el París Saint-Germain.
Brasil volvió a tropezar en el Mundial. Después del histórico 7-1 en 2014 y las caídas en cuartos en 2018 y 2022, ahora la Verdeamarela se quedó afuera en octavos contra Noruega, pese a haber pasado primera en su grupo y eliminar a Japón.
Neymar desconsolado tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de 2026.
Cómo se prepara Paredes contra Egipto
El mediocampista ya piensa en Egipto y no se guardó nada en plena previa al partido a diputarse mañana en Atlanta : “No va a ser ningún partido fácil, como ya lo sabíamos. Egipto será difícil. Yo siempre me veo adentro. Trato de entrenarme día a día para verme titular. El entrenador decide y nosotros tenemos que estar a disposición. Nosotros queremos dar siempre nuestra mejor versión”.
El volante de Boca también habló del desgaste y del nivel de los rivales: “Queremos dar siempre nuestra mejor versión, no siempre se puede. El otro día sufrimos, pero ganar es importante. Estamos muy bien. El cansancio es normal. El calor y el campo influyen. Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas. No hay partidos fáciles”.
En cuanto al posible equipo que tiene Lionel Scaloni en la mente será con esquema 4-4-2 y tendría a Emiliano Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister con lugar asegurado en la mitad de la cancha, más dos puestos todavía en evaluación entre Paredes y De Paul; y Messi con Álvarez o Lautaro Martínez en ataque.