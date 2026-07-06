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Leandro Paredes picante sobre Neymar y la caída de Brasil "Va a ser una lástima no verlo más"

Tras la temprana eliminación de la Verdeamarela en la Copa FIFA 2026 y en la previa del duelo de la Scaloneta frente a Egipto por los octavos de final, el mediocampista lamentó la salida del conjunto brasileño y destacó que la derrota fue toda una sorpresa en el escenario mundialista.

De un lado

De un lado, Leandro Paredes en la concentración de la Scaloneta. Del otro, Neymar Junior afuera del Mundial. 

Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 en manos de Noruega ayer por la tarde. El cometa Haaland explotó en Nueva Jersey y con dos goles liquidó 2-1 a la Verdeamarela de Ancelotti. En la previa del choque de la Scaloneta contra Egipto, Leandro Paredes habló de la sorpresa y del golpe para su ex compañero del PSG, Neymar Junior. Y fue directo: “Va a ser una lástima no verlo más”.

La Selección jugará por los octavos de final del Mundial 2026 a las 13 (hora argentina) contra Egipto en Atlanta.
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La Scaloneta viene de sufrir contra Cabo Verde y ahora va contra Egipto. En la previa, Paredes fue claro: “Ya no, porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Sobre la caída del Scratch, no dudó: Obviamente, hace ruido ver afuera a Brasil. Pero como dije después de Cabo Verde, no hay partido fácil. Las selecciones están todas muy bien preparadas”.

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumpliendo la cábala de comer caramelos antes de los partidos.

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes cumpliendo la cábala de comer caramelos antes de los partidos.

Y sobre Neymar, dejó una frase que pega fuerte por la relación de amistad que lo une con el delantero: “Duele verlo así. Uno como amigo, más allá de que sea de Brasil, tiene un cariño muy grande por él. Le deseo siempre lo mejor y va a ser una lástima no verlo más”. Paredes y el jugador del santos compartieron vestuario en el París Saint-Germain.

Brasil volvió a tropezar en el Mundial. Después del histórico 7-1 en 2014 y las caídas en cuartos en 2018 y 2022, ahora la Verdeamarela se quedó afuera en octavos contra Noruega, pese a haber pasado primera en su grupo y eliminar a Japón.

Neymar desconsolado tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de 2026.

Neymar desconsolado tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de 2026.

Cómo se prepara Paredes contra Egipto

El mediocampista ya piensa en Egipto y no se guardó nada en plena previa al partido a diputarse mañana en Atlanta : “No va a ser ningún partido fácil, como ya lo sabíamos. Egipto será difícil. Yo siempre me veo adentro. Trato de entrenarme día a día para verme titular. El entrenador decide y nosotros tenemos que estar a disposición. Nosotros queremos dar siempre nuestra mejor versión”.

El volante de Boca también habló del desgaste y del nivel de los rivales: “Queremos dar siempre nuestra mejor versión, no siempre se puede. El otro día sufrimos, pero ganar es importante. Estamos muy bien. El cansancio es normal. El calor y el campo influyen. Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas. No hay partidos fáciles”.

En cuanto al posible equipo que tiene Lionel Scaloni en la mente será con esquema 4-4-2 y tendría a Emiliano Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister con lugar asegurado en la mitad de la cancha, más dos puestos todavía en evaluación entre Paredes y De Paul; y Messi con Álvarez o Lautaro Martínez en ataque.

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