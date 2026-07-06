6 de julio de 2026 Inicio
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Vozinha podría ser compañero de Messi tras su destacada actuación en el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde quedó en libertad de acción luego de su paso por el fútbol de Portugal y despertó el interés del Inter Miami para reforzar su plantel.

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Vizinha se saluda con Messi al término del partido entre Cabo Verde y Argentina.

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El arquero de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, avanza en las negociaciones para sumarse al Inter Miami de la Major League Soccer. El interés formal de la franquicia estadounidense surgió en los últimos días tras el notable desempeño durante el Mundial 2026 y su reciente salida del club Chaves de Portugal.

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La información sobre el posible fichaje proviene del diario Record de Portugal y confirma las intenciones del equipo propiedad de David Beckham. El conjunto que tiene a Lionel Messi como figura principal busca sumar al veterano de 40 años para aportar experiencia y liderazgo a un grupo con altas ambiciones deportivas.

La situación contractual de Vozinha facilita el diálogo entre ambas partes. El guardameta finalizó su vínculo con el equipo portugués el pasado 30 de junio, por lo cual el club de Florida evitaría el pago de una transferencia y pactaría las condiciones salariales de forma directa con el jugador.

Actuación clave ante las potencias del torneo

El seguimiento sobre el futbolista creció a raíz de su participación histórica con el seleccionado africano en la reciente Copa del Mundo. Sus intervenciones precisas ante potencias futbolísticas como España, Uruguay y Argentina lo posicionaron como una de las máximas revelaciones del torneo internacional.

El enfrentamiento contra el equipo argentino resultó clave para consolidar su figura ante los ojos del mundo. En ese partido, el arquero protagonizó atajadas fundamentales que le permitieron a Cabo Verde sostener la paridad y competir hasta el último minuto frente al campeón defensor.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, la inminente llegada al fútbol de Estados Unidos representa un salto cualitativo en su trayectoria. El pase ubicaría a Vozinha dentro de un proyecto de gran exposición mediática junto a varias estrellas internacionales.

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