Denunciaron "una nueva Noche de los Bastones Largos" tras la represión en la CNEA, el INTI y el Conicet

Tras los 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología alertó que "el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión". Gendarmería había impedido el ingreso de los despedidos.

La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología advirtió que " el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión " tras el despido de 62 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y aseguró que el objetivo del Gobierno es privar a la sociedad de "un modelo productivo y de desarrollo soberano donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para lograr soluciones concretas a los problemas del país".

De acuerdo al comunicado que publicaron las agrupaciones este lunes, está en riesgo la generación de energía, el diagnóstico médico y su abordaje terapéutico, el mejoramiento de cultivos y de las tecnologías de telecomunicaciones , la producción de electrodomésticos y medios de transporte seguros y el conocimiento de nuestra historia, cultura y las más diversas problemáticas sociales y humanas.

En el texto advirtieron que esta destrucción "no puede llevarse a cabo más que con represión" ya que la gestión de Javier Milei recurrió a la Gendarmería Nacional para al personal despedido de distintos entes nacionales científicos y tecnológicos.

La CNEA no fue la única: manifestaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para protestar contra el ajuste también fueron reprimidas por Gendarmería o por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En el predio del Parque Tecnológico Miguelete funciona actualmente un destacamento permanente de Gendarmería Nacional con alrededor de sesenta efectivos. En mayo, cuando las autoridades anunciaron una reestructuración que contempla el cierre de más de un centenar de sectores y cientos de despidos, trabajadores y trabajadoras fueron reprimidos dentro de las instalaciones, mientras el presidente del organismo abandonó el predio bajo custodia de la Gendarmería y no volvió a presentarse en la sede central.

Gendarmería Nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología también denunció violencia económica, debido al congelamiento de salarios y la falta de recibos de sueldo desde febrero de 2025, y "el progresivo desmantelamiento de la obra social Unión Personal".

"Negar o dificultar el acceso a la atención sanitaria en estas condiciones no constituye únicamente una deficiencia administrativa: implica una grave lesión al derecho fundamental a la salud y pone en riesgo la vida y la dignidad de quienes dedican su labor al desarrollo científico y tecnológico del País", apuntaron en el comunicado.

Qué pasó en la CNEA la última semana y por qué el Gobierno envió a Gendarmería

Las autoridades de la CNEA, representadas por el presidente del organismo Martín Porro y su equipo de trabajo, Felipe Randle e Ignacio Bruera, así como el gerente de Recursos Humanos, Alejandro Lemos, enviaron el 30 de junio 62 comunicaciones de despido a personas contratadas. Sin preaviso, y sin consultar a los jefes/as y la línea jerárquica de cada una.

Los trabajadores y trabajadoras se fueron convocando en la sede central para exigir explicaciones y la reincorporación de estos despedidos. También se concentraron en distintos centros y regionales del país. La respuesta de la presidencia fue bien clara: llenó el edificio de gendarmes equipados para reprimir, que empujaron y golpearon a compañeros y compañeras.

Gendarmería Nacional en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El 1 de julio, mientras se realizaba un acto en la puerta de la sede central, nuevamente miembros de Gendarmería Nacional bloquearon los ingresos y no dejaron entrar a los trabajadores. Los compañeros y compañeras tuvieron que sacar sus pertenencias que habían quedado en las oficinas de la sede central por la ventana, porque la gendarmería no los dejaba volver a ingresar.

El 2 de julio citaron a los cuatro gremios con actuación en CNEA (ATE, APCNEAN, ATCNEAN y UPCN) a una reunión con la presidencia. La recepción fue con tres camiones de gendarmería en el patio de la sede central y nuevamente una decena de gendarmes equipados hasta con escudos bordeando la puerta de la presidencia. Les hicieron dejar a los representantes los celulares antes de ingresar a la reunión.

Quiénes integran la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología y firmaron el comunicado

Agrupación 31 de mayo (CNEA) | Agrupación Rolando García (ARG) | Asamblea de Trabajadorxs del CONICET (Córdoba) | Asamblea Multisectorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) | Asamblea Nacional de Becarixs (ANB) | Asociación del Personal de INTA (APINTA) | Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) | Ateneo Científicxs Tucumanxs (ACT) | Becarixs Agencia | Ciencia Nuestra | Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) | Ciencia y Tecnología para una Argentina Humana | Ciencia y Universidad para Argentina desde Bariloche (CUyA Bariloche) | CNEA Unida y Organizada (CNEA UyO) | Colectivo de Ingresantes CIC-CONICET | Comisión de CyT Instituto Patria | CyT Casa Patria (Misiones) | CyT Casa Patria (Neuquén) | CyT Casa Patria (La Rioja) | Foro Ciencia Santa Fe | Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano (Foro PNL) | Instituto Juan Domingo Perón | Movimiento Productivo 25 de Mayo | Las Curie | Liberación - Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología (Liberación UCyT) | Liberación Popular (CNEA) | Mesa de Ciencia y Técnica (Principios y Valores) | Pueblo y Ciencia | Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) | Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS) | Red EsPeCie (Es Periodismo Científico) | Red Ité (Integración Tecnológica Estratégica) | Trabajadores del Instituto Nacional del Agua (Trabajadores del INA) | Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata