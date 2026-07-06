El conmovedor comunicado de la mamá de Lucas Gámez por su cumpleaños: "Hoy será un gran día"

El niño argentino está desaparecido desde que se sintieron dos terremotos en Venezuela, que hasta el momento se cobró 3.342, según el último informe oficial difundido por las autoridades. El niño cumple este lunes 9 años.

El argentino Lucas Gámez , desaparecido durante los terremotos en Venezuela, cumple este lunes 9 años, y su madre, Blancalinda Martínez, compartió un comunicado en medio de la desesperación y la esperanza de aún encontrarlo con vida, a 12 días de búsqueda.

En su cuenta personal de Instagram, la mujer aceptó una colaboración con un conmovedor mensaje por un nuevo aniversario de nacimiento de su hijo, quien se estima quedó debajo de los escombros del edificio que se derrumbó en La Guaira.

El posteo cuenta con una imagen del pequeño deseándolo feliz cumpleaños, y una leyenda esperanzadora: “Hoy será un gran día” . Al mismo tiempo, en la descripción de la misma se lee: “Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad ”.

En la publicación también elevó una plegaria al “Señor Jesús” donde asegura que “hoy no te pedimos un regalo... te pedimos un milagro” : “Señor, devuélveme a mi hijo. Prometo seguir amándolo, cuidándolo y abrazándolo con una fuerza aún más grande”. El mensaje concluye con un emotivo deseo por el cumpleaños del niño: “Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe... siempre existirá esperanza ”.

Mientras tanto, rescatistas y brigadistas mantienen el operativo entre los escombros del edificio en busca de las personas que aún permanecen desaparecidas. Hasta el momento, según el último informe oficial difundida por las autoridades, la cifra de víctimas fatales ascendió a 3.342.

El agradecimiento de la familia de Lucas Gámez por los mensajes de esperanzas que reciben

Por otra parte, los padres de Lucas Gámez compartieron un video donde agradecieron los mensajes que recibió hasta el momento con mensajes esperanzadores y dio más detalles de las novedades sobre la búsqueda.

“Sabemos que Lucas está queriendo que haya unidad, quiere transmitir un mensaje y una enseñanza con lo que está pasando y tenemos muchísima fe que está con vida. Hay mucha gente que nos ha escrito que lo han soñado… gracias por todos esos mensajes”, señaló.

Al mismo tiempo, remarcó que están convencidos que “Lucas está con vida” y que hasta el momento, respecto al trabajo de rescate ya se han retirado “la mayoría de las cosas”. “Ya removimos los escombros, que es importante, ahora hay que analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon a raíz de esta remoción. Y tras eso, tratar de rescatar a Lucas y muchas personas más”, agregó Marcos Gámez.