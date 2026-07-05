Neymar anunció su retiro de la selección brasileña en el estadio en el que debutó: "Empecé aquí y la cierro aquí" El 10 de Brasil había jugado por primera vez con la selección absoluta en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde este domingo Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Erling Haaland. Por Agregar C5N en









Neymar Jr. anunció su retiro luego de que Noruega eliminara a Brasil de la Copa del Mundo 2026.

Neymar Jr. se quebró en llanto tras la eliminación de Brasil en octavos de final debido a un doblete del noruego Erling Haaland y al dialogar con Globo Esporte TV tras el partido anunció su retiro del fútbol. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y la cierro aquí", afirmó el 10 de Brasil tras la derrota de la Selección carioca.

El jugador debutó con la selección absoluta el 10 de agosto de 2010 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde enfrentó a Noruega, en un amistoso ante Estados Unidos bajo el mando del entonces entrenador Mano Menezes. El capitán brasileño terminó donde empezó su recorrido deportivo en el equipo nacional.

El único gol de Brasil este domingo lo convirtió el crack brasileño en el minuto 99 a raíz de un penal. Con este tanto, Neymar Jr. cerró con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos con la Verdeamarela, la mayor cifra goleadora en la historia.

Neymar rompió en llanto luego de que Noruega eliminara a Brasil de la Copa del Mundo 2026. Al enfrentar a Estados Unidos en 2010, el 10 tenía 18 años y anotó de cabeza a los 28 minutos del primer tiempo, sumando uno de los dos goles que le dieron la victoria a la Selección brasileña. Dieciséis años después, volvió al mismo lugar para despedirse.

Neymar fue el segundo jugador brasileño en participar en cuatro Mundiales sin ganar ninguno, después de Thiago Silva. En las últimas cuatro ediciones, Brasil estuvo más cerca de sumar la sexta estrella en el Mundial Brasil 2014, cuando Alemania lo eliminó en la semifinal por 7-1.

El llanto desconsolado de Neymar Jr. tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 El 10 carioca se desplomó en la cancha tras la derrota de Brasil y rompió en llanto por perder otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo y sumar la sexta estrella al escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol. Raphinha es el primero de sus compañeros que se acerca a intentar consolarlo, pero la estrella del fútbol brasileño esconde la cara en su remera. En segundos, Endrick y Alisson, el arquero, se sumaron al intento de reconfortarlo. EL LLANTO DE NEY



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